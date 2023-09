Horizon Zero Dawn Siap Digarap Jadi Serial Netflix

Sony baru ini mengumumkan bahwa mereka tengah menggarap serial film untuk game eksklusif PlayStation, yakni Horizon Zero Dawn. Para penggemar bisa menikmati perjalanan Aloy melalui Netflix.

Selain itu, raksasa video game ini juga bekerja sama dengan Amazon Prime, untuk membuat acara TV berdasarkan petualangan Kratos. Di mana banyak rumor beredar, film nantinya akan terinspirasi dari seri baru God of War dan dijadikan sebuah live action.

Sony pun sekarang juga dalam upaya engembangkan film lain, berdasarkan seri game balapan, Gran Turismo. Tetapi sejauh ini, mereka masih belum membeberkan siapa distributor yang terlibat.

Tiga proyek TV terbaru ini hadir sebagai tambahan dari tiga adaptasi video game lainnya yang juga dicantumkan Sony sebagai bagian dari dokumentasi presentasinya: serial The Last of Us yang sedang syuting di HBO, film Ghost of Tsushima, dan pertunjukan Twisted Metal untuk Peacock NBC.

Dari jumlah tersebut, The Last of Us HBO tampaknya paling dekat untuk dirilis, dan saat ini memiliki tanggal peluncuran yang tidak jelas pada tahun 2023.

The Mandalorian sendiri, Pedro Pascal, telah berperan sebagai Joel. Alumni Game of Thrones Bella Ramsey akan memerankan Ellie.