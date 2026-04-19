Hormuz Membara Lagi, Trump Ancam Ratakan Iran di Tengah Negosiasi

Iran merasa bingung dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang dinilai kerap berubah-ubah perkataannya.

Situasi di Timur Tengah kembali memanas di tengah upaya diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran. Ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan ancaman keras kepada Teheran.

Pernyataan itu disampaikan menyusul tuduhan Washington bahwa Iran melanggar kesepakatan gencatan senjata dengan melakukan serangan terhadap kapal-kapal di sekitar Selat Hormuz. Tuduhan tersebut langsung memicu eskalasi baru di kawasan yang sebelumnya sempat mereda.

Padahal, di saat yang sama, jalur diplomasi masih terbuka. Utusan dari pemerintahan Trump dijadwalkan tiba di Islamabad, Pakistan, pada Senin (20/4/2026) malam untuk melanjutkan pembicaraan damai dengan pihak Iran.

Namun, Trump menegaskan sikap tegasnya jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan. Ia bahkan mengancam akan mengambil langkah ekstrem terhadap infrastruktur Iran.

"Kami menawarkan kesepakatan yang sangat adil dan masuk akal. Saya harap mereka menerimanya."

"Jika tidak, Amerika Serikat akan menghancurkan setiap pembangkit listrik dan jembatan di Iran. Tidak ada lagi kata baik!" tulis Trump melalui akun Truth Social miliknya, Minggu (19/4/2026), mengutip Reuters.

Ketegangan semakin meningkat setelah Iran kembali menutup Selat Hormuz pada Sabtu. Penutupan jalur pelayaran strategis tersebut terjadi secara mendadak dan langsung mengguncang stabilitas kawasan.

Sebelumnya, selat yang menjadi jalur vital distribusi energi global itu sempat dibuka kembali pada Jumat, sehingga sempat memunculkan harapan meredanya konflik. Namun, keputusan terbaru Teheran justru membatalkan optimisme tersebut.

Dampaknya langsung terasa. Sekitar 20.000 pelaut dilaporkan terjebak di kapal-kapal yang tidak dapat melanjutkan pelayaran. Di sisi lain, harga minyak dunia kembali berfluktuasi akibat terganggunya distribusi energi global.

Pihak Iran menyebut langkah penutupan tersebut sebagai respons atas blokade angkatan laut Amerika Serikat yang masih berlangsung. Kondisi ini memperlihatkan ketegangan yang belum mereda meski jalur komunikasi tetap dibuka.

Di tengah situasi itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa negaranya tidak lengah dalam menjaga pertahanan. Ia menyebut angkatan bersenjata Iran tetap berada dalam kondisi siaga penuh.

"Kami tidak mempercayai musuh. Bahkan sekarang, saat kami duduk di sini, perang bisa saja pecah. Angkatan bersenjata kami berada dalam kesiapan tempur penuh di lapangan," kata Ghalibaf seperti dikutip Press TV.

Menurutnya, proses negosiasi yang sedang berjalan tidak boleh diartikan sebagai penurunan kewaspadaan militer.

"Kami tidak percaya bahwa karena kami sedang bernegosiasi, maka angkatan bersenjata tidak siap. Sebaliknya, seperti halnya orang-orang di jalanan, angkatan bersenjata kami juga siap," kata Ghalibaf.

Di sisi lain, perkembangan diplomasi antara Washington dan Teheran masih belum menunjukkan hasil konkret. Media Pakistan, Geo TV, sebelumnya melaporkan rencana putaran kedua pembicaraan antara kedua negara di Islamabad pada akhir pekan mendatang.

Namun, rangkaian dialog yang telah berlangsung sejauh ini belum membuahkan kesepakatan. Upaya meredakan konflik pun berjalan tersendat di tengah dinamika di lapangan.

Sebagaimana diketahui, eskalasi konflik meningkat setelah serangan terhadap target di Iran pada 28 Februari lalu yang dilaporkan menewaskan lebih dari 3.000 orang. Ketegangan tersebut sempat mereda setelah diumumkannya gencatan senjata selama dua pekan pada 8 April.

Meski demikian, perundingan yang berlangsung di Islamabad dilaporkan berakhir tanpa hasil. Ketiadaan kesepakatan membuat situasi tetap tidak menentu, meskipun belum ada pengumuman resmi terkait dimulainya kembali serangan.

Dalam perkembangan terbaru, Amerika Serikat disebut telah memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran. Langkah tersebut dinilai semakin memperumit situasi dan meningkatkan tekanan dalam proses negosiasi.

Sejumlah mediator kini berupaya membuka kembali jalur dialog guna mencegah konflik meluas dan menjaga stabilitas kawasan yang semakin rentan.