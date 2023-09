HPM Pastikan Akan Ekspor Honda WR-V

Honda Prospect Motor (HPM) memastikan bahwa produk Small SUV terbaru mereka, Honda WR-V, tidak hanya menyasar konsumen domestik melainkan diekspor ke berbagai negara.

"Kami memang ada rencana untuk ekspor tapi tahun depan," ungkap Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy di sela-sela peluncuran Honda WR-V, di Jakarta, Rabu (2/11/2022).

Meski demikian, ia belum bisa memberikan rincian terkait daftar negara tujuan dan jumlah alokasi unit untuk ekspor Honda WR-V.

"Untuk ke mana dan berapanya, kami akan umumkan menyusul," ucap Yusak Billy singkat.

Di Indonesia, mobil terbaru Honda itu akan bersaing dengan di segmen SUV kompak semisal Daihatsu Rocky, Toyota Raize, Kia Sonet, dan Nissan Magnite di rentang harga Rp200-300 jutaan.

Honda WR-V hadir dengan mesin 1.5 L i-VTEC DOHC 4 silinder segaris DBW, 16 katup yang memiliki tenaga maksimum 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm pada 4.300 rpm, yang merupakan terbesar di kelasnya.

Baca Juga: Pebalap F1 Yuki Tsunoda Jajal Honda NSX GT3 Evo di Nürburgring

Dapur pacu itu dipadukan dengan transmisi CVT berteknologi G-design shift yang menghasilkan performa akselerasi yang bertenaga serta memiliki efisien bakar yang meningkat sebesar 4 persen.

Untuk diketahui bersama, HPM meluncurkan Honda WR-V dengan rentang harga mulai yang terendah adalah Type E CVT dengan harga Rp271,9 juta, untuk Type RS CVT dibanderol dengan harga Rp289,9 juta, dan yang tertinggi adalah Type RS CVT with Honda SENSING yang ditawarkan dengan harga Rp309,9 juta (semua harga berstatus on the road Jakarta).