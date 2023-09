HPM Umumkan Harga All New Honda BR-V di GIIAS 2021

Hari pertama gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021, Kamis (11/11/2021), juga dimanfaatkan oleh Honda Prospect Motor (HPM) untuk mengumumkan harga All New Honda BR-V di Indonesia kepada publik. Generasi kedua dari model 7-Seater LSUV Honda ini ditawarkan dalam lima varian dengan harga mulai dari Rp275,9 juta.

Menjadi salah satu display Honda di GIIAS 2021, untuk pertama kalinya konsumen dapat memesan All New Honda BR-V dengan harga resmi. Pemesanan mobil ini telah dibuka sejak world premiere pada 21 September lalu dan hingga saat ini All New Honda BR-V telah mencapai sekitar 2.000 unit di seluruh Indonesia.

Ada pun harga All New Honda BR-V yang diumumkan ini merupakan harga on-the-road (OTR) wilayah Jakarta dan sudah termasuk pajak emisi yang berlaku di bulan Januari 2022.

Harga tersebut dapat disesuaikan jika terjadi perubahan regulasi seperti adanya insentif pajak dan lain-lain. Harga ini berlaku hingga 31 Desember 2021 untuk mobil dengan nomor rangka tahun 2022. Sesuai dengan rencana, pengiriman perdana mobil ini kepada konsumen akan dilakukan pada Januari 2022.

"All New Honda BR-V sangat tepat untuk konsumen yang menginginkan sebuah model LSUV 7 penumpang yang menciptakan sebuah definisi baru dalam pengalaman berkendara. Selain menawarkan fitur lengkap dan teknologi terdepan, kami percaya All New Honda BR-V akan memberikan value for money yang tinggi bagi konsumen dengan harga yang kami umumkan hari ini," kata Takehiro Watanabe, President Director HPM.

Honda BR-V pertama kali diperkenalkan di dunia dalama ajang GIIAS 2015 pada 20 Agustus 2015. Setelah itu, generasi kedua dari Honda BR-V diperkenalkan secara perdana pada 21 September 2021 lalu.

All New Honda BR-V telah menjalani roadshow ke berbagai kota di Indonesia dan mendapat sambutan hangat dari para konsumen.

Generasi kedua Honda BR-V ini hadir dengan tampilan baru yang benar-benar berbeda dari model sebelumnya, dan berbagai teknologi canggih yang bukan hanya belum ada di generasi terdahulunya, tetapi juga menjadi yang pertama di antara semua model di kelasnya.

Seperti konsep pengembangan awalnya, All New Honda BR-V dirancang untuk memadukan desain dan ketangguhan dari sebuah SUV, kenyamanan kabin dan fungsionalitas dari sebuah MPV, serta performa berkendara menyenangkan dan efisiensi bahan bakar yang menjadi ciri khas mobil Honda.

Sementara berbagai fitur dan teknologi yang pertama kali hadir pada All New Honda BR-V, di antaranya Honda SENSING, Honda LaneWatch, Remote Engine Start, Walk-Away Auto Lock, dan Smart Entry System yang telah dikembangkan untuk menciptakan sebuah definisi baru dalam pengalaman berkendara untuk sebuah LSUV 7-seater di kelasnya.

Tampilan eksterior All New Honda BR-V menghadirkan bentuk bodi yang dinamis, dengan garis bodi tegas yang menyatu dari depan hingga ke bagian belakang bodi. Dari sisi depan, All New Honda BR-V memiliki tampilan yang agresif dan sporty layaknya sebuah SUV kelas atas.All New Honda BR-V menampilkan desain baru LED Headlamp yang dilengkapi LED Daytime Running Light yang menyatu dengan grille depan.

Pada sisi belakang, All New Honda BR-V juga mengusung desain baru pada Rear Combi Lamp yang dilengkapi dengan LED Light Bars dirancang menyatu dengan garis bodi. Sementara kesan tangguh dari sebuah SUV semakin kuat dengan desain velg 17 inci baru yang lebih agresif.

All New Honda BR-V menawarkan area kokpit yang dirancang dengan baik untuk memberikan ruang yang nyaman dan lapang bagi pengemudi dan penumpang, dilengkapi dengan 1st Row Console Armrest dan 2nd Row Seat Armrest agar penumpang di setiap baris dapat semakin menikmati pengalaman berkendara.

Mobil anyar ini juga menambah jumlah Power Outlet untuk kemudahan penyambungan dan pengisian daya yang terletak di area konsol depan, di kursi baris kedua dan ketiga yang dapat dihubungkan ke berbagai perangkat dengan daya hingga 12 V.

Kenyamanan mengendarai All New Honda BR-V juga didukung layar 4.2-inch Thin-Film Transistor (TFT) Display pada dashboard untuk menampilkan berbagai informasi akurat saat berkendara seperti fungsi Honda SENSING, rata-rata konsumsi bahan bakar, jarak tempuh perjalanan dan sisa bahan bakar, yang dipadukan dengan sistem audio video baru dengan layar sentuh 7-inci yang telah dilengkapi berbagai fungsi antara lain Smartphone Connection dan Hands-Free Telephone.

Penggunaan lapisan berbahan kulit pada All New Honda BR-V juga telah ditambahkan di dalam kabin, termasuk pada sandaran tangan dan sisi pintu serta panel dashboard.

Ruang penyimpanan All New Honda BR-V yang luas kini semakin fleksibel untuk meningkatkan kegunaannya, diantaranya sandaran tangan baru, penyimpanan benda-benda kecil, tempat cangkir di area konsol, pelindung matahari dengan kaca rias dan lampu, kompartemen penyimpanan dengan banyak kantong di belakang kursi penumpang depan, delapan tempat botol air, dan kursi baris ketiga yang dapat dilipat hingga 50/50.

All New Honda BR-V kini menggunakan mesin 1.5L DOHC i-VTEC yang telah diperbaharui untuk menghasilkan tenaga maksimum 121 PS pada 6.600 rpm dan torsi maksimum 145 N.m pada 4.300 rpm, yang bertenaga dan tetap nyaman untuk berkendara di berbagai kondisi jalan.

Mesin yang telah disempurnakan juga didukung sistem transmisi CVT yang baru, menghasilkan efisiensi bahan bakar lebih baik dan performa yang lebih bertenaga sekaligus ramah lingkungan dengan standar emisi sesuai standar EURO 4.

Di generasi kedua ini, All New Honda BR-V juga dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti Remote Engine Start yang berfungsi untuk menghidupkan mesin kendaraan dan AC secara otomatis sebelum masuk ke dalam kendaraan.

Fitur lainnya, seperti Walk-Away Auto Lock berfungsi untuk mengunci pintu secara otomatis saat pengemudi telah berjalan minimal 2 meter atau lebih dari mobil, Honda LaneWatch yang memberikan pengemudi pandangan yang lebih luas dari area blind spot, Smart Entry System untuk mempermudah masuk ke dalam kendaraan tanpa menggunakan kunci dan Auto Foldable Side Door Mirror with LED Turning Signal dimana spion dapat menutup otomatis ketika mobil terkunci.

Dari segi keselamatan, All New Honda BR-V kini dilengkapi dengan teknologi keselamatan canggih Honda SENSING. Kehadiran teknologi Honda SENSING ini merupakan yang pertama kali bagi model Honda BR-V di Indonesia, setelah sebelumnya disematkan pada mobil-mobil kelas atas seperti New Honda Odyssey, All New Honda Accord dan New Honda CR-V, dan juga merupakan yang pertama untuk seluruh model di kelasnya.

Honda SENSING adalah serangkaian teknologi keselamatan yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi pengemudi dan penumpang dengan memberikan peringatan untuk secara otomatis mengambil tindakan untuk mengurangi risiko kecelakaan.

"Saat ini konsumen di seluruh Indonesia sudah dapat memesan All New Honda BR-V dengan harga resmi yang telah kami umumkan. Kami juga memberikan nilai lebih bagi konsumen yang melakukan pemesanan sampai dengan akhir tahun ini dengan harga yang lebih menguntungkan sekaligus kesempatan menjadi yang pertama mendapatkan All New Honda BR-V di bulan Januari 2022 mendatang," kata Yusak Billy, Business Innovation and Marketing & Sales Director HPM.

Selengkapnya, harga untuk setiap varian Honda BR-V adalah sebagai berikut:

All New Honda BR-V S MT Rp275,9 JutaAll New Honda BR-V E MT Rp289,9 JutaAll New Honda BR-V E CVT Rp299,9 JutaAll New Honda BR-V Prestige CVT Rp321,9 JutaAll New Honda BR-V Prestige CVT with Honda SENSING Rp339,9 Juta.