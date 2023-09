Huawei Bersiap Luncurkan Laptop Matebook D16 Akhir Juli

Huawei bersiap untuk meluncurkan laptop terbaru mereka dari D series, yaitu Huawei Matebook D16, pada akhir Juli 2022.

Huawei Matebook D16 menawarkan laptop dengan ukuran layar yang besar serta durabilitas yang unggul, namun tetap bergaya.

"Hari ini kami mempersembahkan Huawei Matebook D16, yang kami bawa dengan perform larger with light. Laptop ini ditujukan untuk para IT dan finance profesional, penggunaan keluarga, serta para pelajar. Jadi memang laptop untuk semua kalangan," kata Training Director of Huawei Device Indonesia Edy Supartono, dalam diskusi virtual bersama media di Jakarta, Senin (18/7/2022).

Huawei MateBook D16 akan memiliki ukuran layar seluas 16 inci dan memiliki 'narrow bezels' serta rasio 16:10 sehingga layarnya maksimal membuat tampilan untuk bekerja lebih nyaman bagi pengguna.

Adapun panel layar yang digunakan adalah IPS dengan resolusi 1080p dan mendukung gamut warna 100 persen sRGB sehingga kebutuhan desain yang penuh warna bisa terpenuhi.

Untuk prosesor, Huawei MateBook D16 diperlengkapi dengan Intel Core H series yaitu i7 12700-H memastikan produktivitas optimal bagi para penggunanya.

Prosesor itu dipadukan dengan RAM serta ROM mumpuni yang masing-masing berukuran 16GB dan 512GB sehingga laptop dapat berkinerja cepat.

Inovasi terbaru yang ditampilkan Huawei dalam laptop ini juga dapat dilihat dari AI WebCam yang dilengkapi fitur 'FollowCam'.

Sebuah fitur yang memungkinkan kamera tidak hanya statis tapi bisa mengikuti penggunanya saat melakukan panggilan video sehingga terasa lebih dinamis.

Lebih lanjut, perangkat pintar ini juga memiliki fitur penguat sinyal konektivitas bernama 'Huawei Metaline Antena'.

"Jadi ini berfungsi untuk meningkatkan konektivitas dari sinyal jaringan. Jika bekerja di luar menggunakan internet publik atau tethering dari ponsel terkadang kita mendapatkan sinyal yang jelek dan mudah terputus. Dengan menggunakan fitur ini maka sinyalnya bisa lebih baik khususnya untuk mereka yang sering bekerja di tempat umum," kata Edy.

Dari segi audio, laptop ini dilengkapi dengan empat mikrofon dan memiliki fitur HD Voice 360 derajat.

Dengan demikian pengguna masih bisa bergerak aktif ketika melakukan panggilan video dan tetap memiliki performa suara yang stabil tanpa perlu terus-terusan berada di depan laptop.

Laptop ini nantinya akan dikenalkan pada 27 Juli 2022 di Tanah Air dan mulai dapat dipesan di gerai-gerai baik daring resmi Huawei maupun di gerai Huawei secara langsung.