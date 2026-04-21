Hubungan Insanul Fahmi dan Inara Rusli Dikabarkan Mulai Merenggang di Tengah Proses Hukum

Kasus hukum yang menjerat pengusaha Insanul Fahmi masih terus diproses oleh pihak kepolisian. Situasi ini turut memengaruhi kedekatannya dengan selebgram Inara Rusli, terutama di tengah konflik yang mencakup dugaan perzinaan hingga perceraian.

Menurut kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Tri Yunanto, hubungan keduanya kini tidak seerat dulu. Ia menyebut, komunikasi memang masih berlangsung, namun intensitasnya sudah jauh berkurang.

"Sekarang sih sudah agak renggang ya. Memang tapi masih, mungkin masih komunikasi biasa ya," kata Tommy Tri Yunanto, Tangerang, Selasa (21/04/2026).

Salah satu penyebab jarak emosional tersebut adalah perbedaan lokasi. Saat ini, Insanul Fahmi berada di Medan, sementara Inara Rusli tetap tinggal di Jakarta, sehingga interaksi keduanya semakin terbatas.

"Sekarang nih juga Insanul udah ke Medan, dia juga di sini Inara. Jadi emang jauh ya. Memang hubungan juga udah gak terlalu sekarang, gak terlalu dekat sekali sekarang ini. Sudah menjaga jarak ya," jelas Tommy Tri Yunanto.

Langkah untuk saling menjaga jarak disebut sebagai upaya memberi ruang masing-masing pihak, terlebih keduanya sedang menghadapi proses hukum terkait laporan yang diajukan oleh Wardatina Mawa.

"Karena memang masih ada urusan-urusan yang harus diselesaikan jadi itu yang menjadi fokus," tegasnya.

Meski hubungan personal mereka disebut mulai merenggang, koordinasi terkait perkara hukum tetap berjalan melalui perantara tim penasihat hukum masing-masing.

"Kalau Inara dan Insanul tentunya para PH (Penasihat Hukum) aja yang berbicara, kita ngobrol," paparnya.