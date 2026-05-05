Hujan Abu Erupsi Gunung Mayon Paksa Ratusan Warga Filipina Mengungsi

Amukan abu vulkanik dari erupsi Gunung Mayon memaksa lebih dari 300 kepala keluarga di Filipina meninggalkan kediaman mereka untuk mengungsi. Fenomena alam ini dipicu oleh runtuhnya endapan lava yang memicu aliran piroklastik dahsyat sepanjang akhir pekan lalu.

Direktur Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina, Teresito Bacolcol, menjelaskan bahwa kejadian ini bukanlah letusan eksplosif besar. Namun, material vulkanik dalam volume besar yang mengendap di lereng barat daya tiba-tiba runtuh dan meluncur cepat sebagai aliran piroklastik menjelang Sabtu (2/5/2026) malam.

Aliran Piroklastik Picu Kepanikan

Meskipun bukan letusan besar, dampak yang ditimbulkan sangat nyata. Campuran batu panas, abu, dan gas yang meluncur tersebut menyebarkan material abu vulkanik ke sedikitnya 87 desa yang tersebar di tiga wilayah berbeda.

Beruntung, tidak ada laporan korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Namun, pekatnya hujan abu sempat memicu kepanikan luar biasa di kalangan warga lantaran jarak pandang yang benar-benar tertutup.

"Abunya sangat tebal dan jarak pandang benar-benar nol, bahkan di jalan nasional kami," ujar Wali Kota Camalig, Caloy Baldo, Senin (4/5/2026). Ia menambahkan, otoritas setempat terus mengimbau warga agar tetap tenang meski situasi sempat mencekam.

Sektor Pertanian dan Ternak Terdampak

Selain melumpuhkan mobilitas dan mengancam kesehatan pernapasan, hujan abu ini menghantam sektor ekonomi warga. Lahan pertanian, terutama sayuran, dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat tertutup material vulkanik.

Tak hanya itu, nyawa hewan ternak pun melayang. Di wilayah Camalig, setidaknya empat kerbau dan satu sapi dilaporkan mati akibat terdampak aktivitas vulkanik tersebut. Hingga saat ini, upaya pembersihan material abu masih terus dilakukan oleh petugas dan warga di Provinsi Albay yang berpenduduk sekitar 8.000 jiwa tersebut.

Status Siaga 3 Tetap Bertahan

Hingga berita ini diturunkan, kondisi Gunung Mayon terpantau mulai stabil. Namun, Teresito Bacolcol mengingatkan bahwa potensi bahaya masih tetap mengintai. Gunung setinggi 2.462 meter tersebut merupakan gunung api paling aktif di Filipina yang dikenal memiliki bentuk kerucut simetris yang indah namun mematikan.

Sejak awal tahun ini, status aktivitas Gunung Mayon telah ditetapkan pada Level Siaga 3 dari total lima tingkatan. Level ini menandakan adanya aktivitas vulkanik yang terus-menerus dan potensi erupsi yang mengancam. Jika naik ke Level 5, hal itu berarti letusan eksplosif besar yang mengancam jiwa sedang berlangsung.

Pihak berwenang meminta masyarakat untuk tidak mendekati zona bahaya permanen dan tetap waspada terhadap kemungkinan runtuhnya lava atau aliran awan panas susulan.