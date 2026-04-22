Pemalsuan Tanda Tangan Bisa Dipenjara, Ini Dasar Hukumnya

Tanda tangan bukanlah sekadar coretan di atas kertas, melainkan sebuah tulisan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam berbagai dokumen resmi, mulai dari perjanjian, transaksi keuangan, hingga surat-surat penting lainnya.

Dengan menggoreskan tanda tangan di sebuah dokumen sudah bisa menjadi syarat sah yang menunjukkan persetujuan dan tanggung jawab seseorang atas isi dokumen tersebut.

Itulah sebabnya, tanda tangan harus dijaga dengan baik agar tidak dipalsukan oleh oknum.

Hukum Pemalsuan Tanda Tangan

Berdasarkan KUHP Pasal 263 ayat (1), pemalsuan tanda tangan dapat dikategorikan sebagai Pemalsuan Surat, di mana pelakunya bisa diancam hukuman penjara hingga enam tahun.

"Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun."

Sanksi tersebut tidak hanya berlaku bagi pihak yang membuat tanda tangan palsu saja, mereka yang bekerjasama menggunakan surat dengan tanda tangan palsu juga diancam dengan pidana yang sama, yaitu 6 tahun penjara.

Hukum Pemalsuan Tanda Tangan Digital

Berdasarkan Pasal 35 jo. Pasal 51 UU ITE, pemalsuan tanda tangan elektronik atau informasi elektronik yang merugikan orang lain dapat diancam pidana penjara yang cukup berat, yakni pidana hingga 12 tahun.

Untuk melindungi tanda tangan digital dari peretasan maupun pemalsuan, kamu bisa menggunakan aplikasi e-signature khusus yang diawasi oleh KOMINFO.

Kriteria Dokumen dengan Pemalsuan Tanda Tangan yang Dapat Dipidanakan

Menurut R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana dan pensiunan perwira kepolisian Indonesia menjelaskan hanya tanda tangan di dokumen tertentu saja yang dapat dipidanakan, yaitu:

Surat yang menerbitkan hak: Ijazah, sertifikat tanah, atau tiket masuk. Surat yang menerbitkan perjanjian: Surat jual beli, surat utang piutang, atau kontrak kerja. Surat yang menerbitkan pembebasan utang: Kuitansi, cek, atau bukti pelunasan. Surat keterangan peristiwa: Akta kelahiran, buku kas, atau surat keterangan medis.

Cara Melaporkan Kasus Pemalsuan Tanda Tangan

Teruntuk kamu yang menjadi korban pemalsuan tanda tangan, Anda bisa melaporkan pelaku melalui jalur hukum sebagai berikut: