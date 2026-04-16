Kamis, 16 April 2026 | 27 Syawwal 1447
HUT ke-74 Kopassus, Prabowo Pamer Foto Kenakan Baret

HUT ke-74 Kopassus, Prabowo Pamer Foto Kenakan Baret

OlehVonita Betalia
Kamis, 16 April 2026 - 14:14 WIB
Prabowo Subianto saat masih aktif bertugas di Korps Baret Merah Kopasus. (Foto: Biro Setpres)

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat hari ulang tahun (HUT) kepada Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang ke-74.

Ucapan tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram story @prabowo, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Unggahan tersebut tertulis "DIRGAHAYU KOPASSUS YANG KE-74", disertai rentang tahun pendirian korps tersebut, yakni "16 APRIL 1952 - 2026".

Dalam unggahannya, terlihat foto Prabowo semasa muda saat masih aktif bertugas di Korps Baret Merah. Dengan nuansa hitam putih, Prabowo tampak mengenakan seragam loreng lengkap dengan baret dan ransel, sedang memberikan hormat tegak.

(Foto: IG @prabowo)

Diketahui, Prabowo memiliki kedekatan sejarah yang sangat kuat dengan Kopassus. Sebelum menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) dan Presiden saat ini, ia pernah mengemban amanah sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus pada periode 1995-1998.

Ucapan ini juga merupakan bentuk penghormatan dan kebanggaan Prabowo terhadap satuan elite TNI Angkatan Darat tempatnya pernah bernaung itu.

