HUT ke-80 TNI AU, Enam Pesawat Tempur Kawal Penerbangan Prabowo

Empat pesawat tempur F-16 Fighting Falcon mengawal penerbangan Pesawat Kepresidenan Indonesia One dalam rangka kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Magelang Jawa Tengah, Kamis (9/4/42026). (Foto: BPMI Sekretariat Presiden)

Empat pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dan dua pesawat KAI T-50 Golden Eagle mengawal penerbangan Pesawat Kepresidenan Indonesia One, di momen HUT ke-80 TNI AU, Kamis (9/4/2026), dalam perjalanan kunjungan kerja presiden ke Magelang Jawa Tengah.

"Semoga TNI AU terus jaya, selalu kuat mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia di udara. Rakyat Indonesia bangga dengan saudara-saudara," ujar Presiden Prabowo Subianto melalui saluran komunikasi radio dari kokpit pesawat kepresidenan, dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Prosedur Pengamanan VVIP

Langkah pengawalan udara itu dilakukan secara profesional oleh TNI AU sebagai bagian dari prosedur pengamanan VVIP saat Presiden Prabowo bertolak dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Pangkalan Udara Adisutjipto di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Momentum pengawalan tersebut juga bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 TNI AU sebagai refleksi kesiapsiagaan pertahanan udara nasional. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa rakyat Indonesia merasa bangga atas dedikasi serta kemampuan yang ditunjukkan oleh para prajurit udara tersebut.

Kedaulatan Tanah Air

Prabowo juga menegaskan kedaulatan Tanah Air berada di tangan para prajurit yang dia sebut sebagai elang-elang muda. Apresiasi tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan atas semangat pengabdian tanpa batas yang ditunjukkan TNI AU selama delapan dekade.

Sementara itu, penerbang TNI AU yang melakukan pengawalan menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan Presiden terhadap modernisasi alutsista yang telah berjalan sejak Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan pada 2019. Dukungan tersebut dinilai sangat krusial dalam memperkuat kekuatan udara menuju Indonesia Maju.

"Kami memohon doa restu agar senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara," lapor salah satu pilot dari kokpit pesawat tempur pengawal.