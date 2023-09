HUT TNI, Ini Kecanggihan Unit Tempur Anoa yang Dipamerkan

Sebanyak 35 unit kendaraan tempur Anoa milik TNI dipamerkan ke masyarakat saat digelarnya HUT TNI ke-76 di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Selasa (5/9/2021).



Puluhan kendaraan tempur buatan PT Pindad itu terdiri dari berbagai macam seperti Anoa dan kendaraan taktis Komodo Mistral. Kendaraan ini telah digunakan oleh TNI untuk mendukung misi operasi dalam negeri maupun luar negeri seperti halnya misi perdamaian dunia PBB.



Beberapa negara yang menggunakan di antaranya United Nations–African Union Mission in Darfur (UNAMID) di Sudan sebanyak 24 unit, United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) 20 unit, Mission De L Organesation Des Nations Unies Pour La Stabilization en Republique Demokratique du Congo (MONUSCO) atau Misi Stabilisasi Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Demokratik Kongo sebanyak 2 unit, dan United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA) sebanyak 4 unit.



Diketahui kendaraan tempur Anoa tipe Armoured Personnel Carrier (APC) atau pengangkut personel lapis baja. Kendaraan yang memiliki panjang 6 meter dan tinggi 2,5 meter ini memiliki nama Anoa terinspirasi dari sebuah hewan yang berasal dari Sulawesi.





Bagian dalamnya dapat menampung 12 penumpang, dan bermesin diesel turbo charger inter cooler yang memiliki 6 silinder serta memiliki kecepatan maksimum 90 kilometer per jam. Tak hanya itu, kendaraan ini juga dilengkapi senapan mesin 12,7 milimeter dan 7,62 milimeter, granat CIS 40 AGL serta smoke grenade discharge.



Memiliki pelontar mortir 81 milimeter dan menggunakan kaca anti peluru untuk pertahanan diri. Sehingga jika ada di dalam kendaraan ini dipastikan aman dari serangan musuh.



Sementara itu untuk kendaraan taktis Komodo adalah versi pendobrak yang mempu menjebol dinding beton setebal 30 sentimeter dan dilengkapi tangga untuk misi pembebasan sandera di pesawat terbang. Kendaraan tempur ini telah beroperasi di MONUSCO sebanyak 21 unit.





Unit tempur lapis baja 4x4 buatan PT Pindad ini terlihat garang bahkan tak kalah dengan humvee buatan Amerika Serikat. Seluruh alutsista TNI ini dipamerkan di sepanjang Jl Medan Merdeka Barat, Jl Medan Merdeka Selatan, dan Jl Medan Merdeka Utara sekitar Istana Negara, Jakarta Pusat.

HUT TNI ke-76 ini dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto serta KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan KSAL Laksamana TNI Yudo Margono.