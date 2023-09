Hyundai Indonesia Catat Peningkatan Penjualan, Creta dan Stargazer Mendominasi

Hyundai Motors Indonesia (HMID) mencatat peningkatan penjualan secara signifikan pada periode Januari-Oktober 2022. Hal ini tercatat dari total retail sales sebanyak 24.253 unit.

Pencapaian penjualan ini meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kenaikan volume penjualan tersebut didominasi oleh kontribusi penjualan Hyundai Creta dan Hyundai Stargazer.

Pertumbuhan angka retail sales Hyundai pada Januari-Oktober 2022 didominasi oleh Hyundai Creta, tercatat dengan angka retail sales hampir 14.000 unit.

Selain memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan HMID, Hyundai Creta juga tercatat sebagai produk yang paling diminati selama periode Januari-September 2022 di wilayah DKI Jakarta, Bali, dan Maluku, dengan mendominasi market segmen sebesar 46,5 persen untuk wilayah DKI Jakarta juga Bali dan 50 persen untuk wilayah Maluku.

Penjualan terlaris berikutnya ditempati oleh produk MPV terbaru dari Hyundai, Stargazer yang memberikan kontribusi penjualan terbanyak kedua dengan total retail sales hampir 6.000 unit, lalu SUV Hyundai Palisade menempati posisi ketiga dengan total retail sales lebih dari 1.600 unit.

Untuk mobil listrik Hyundai IONIQ 5 berhasil mencatat angka retail sales lebih dari 1,400 unit sepanjang periode penjualan bulan Januari-Oktober 2022. Pertumbuhan angka penjualan positif ini menjadi motivasi bagi Hyundai Motors Indonesia untuk terus memberikan inovasi dan teknologi terbaik yang disesuaikan untuk kebutuhan masyarakat Indonesia.

Menyikapi pencapaian positif Hyundai, Chief Operating Officer HMID Makmur mengaku senang dan bangga dengan hasil pencatatan penjualan selama periode Januari-Oktober 2022 yang meningkat secara signifikan.

"Capaian ini tentunya tak lepas dari kehadiran produk Hyundai buatan Indonesia, hal tersebut menandakan bahwa produk kami diterima dengan sangat baik oleh masyarakat Indonesia. Tentunya, capaian ini akan terus memotivasi dan memperkuat komitmen Hyundai untuk terus menghadirkan produk dengan inovasi dan teknologi terbaik hingga layanan purna jual yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia," ujarnya.

Produk-produk Hyundai seperti Creta, Stargazer, IONIQ 5, dan Palisade disambut dengan respon positif oleh masyarakat semenjak pertama kali diperkenalkan di pasar Indonesia.

Pencapaian peningkatan penjualan produk ini juga didukung oleh perluasan jaringan diler Hyundai sejak akhir 2021 hingga November 2022, dengan penambahan 21 diler baru di seluruh Indonesia. Menjadikan total 121 diler Hyundai yang tersebar sebanyak 46 diler di Jabodetabek dan Banten, 42 diler di Jawa dan Bali, 17 diler di Sumatera, lima diler di Kalimantan, sembilan diler di Sulawesi, aaas diler di Maluku dan satu diler di Papua, siap memberikan pelayanan penjualan dan produk terbaik lengkap dengan layanan purna jualnya untuk konsumen Hyundai.

Di periode yang sama, Hyundai di Indonesia juga menerima beberapa penghargaan berikut daftar penghargaan untuk masing-masing produk:

Hyundai Stargazer

- Car of The Year - GridOto Award 2022- Favorite Passenger Car MPV - GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022

Hyundai Creta

- Best Newcomer - Carvaganza Editor's Choice Awards 2022- Best Low SUV 5 Seater - OTOMOTIF Award 2022

Hyundai IONIQ 5

- Most Favorite Electric Car - Carvaganza Editor's Choice Awards 2022.- Favorite Electric Car - GIIAS 2022- Best Electric Car dan Most Tested Car Choice - IIMS 2022

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait inovasi dan program dari Hyundai, langsung saja kunjungi situs resmi HMID di https://www.hyundai.com/id/id, atau melalui berbagai kanal media sosial Hyundai di Instagram Hyundai Motor Indonesia, YouTube Hyundai Motors Indonesia, Facebook Hyundai Motors Indonesia, dan Twitter @HyundaiMotorID.