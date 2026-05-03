IBL Terapkan Format Best of Five di Playoff 2026

Pertandingan IBL 2026 menghadirkan persaingan ketat dan atmosfer kompetitif. (Foto: Crystalin)

Direktur Utama Indonesian Basketball League, Junas Miradiarsyah, memastikan fase playoff musim 2026 akan menggunakan format best of five sejak babak awal hingga final. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan kualitas pertandingan sekaligus daya tarik kompetisi.

Babak playoff dijadwalkan mulai pada 23 Mei 2026 dan akan diikuti delapan tim terbaik dari total 11 peserta.

Dalam sistem tersebut, tim peringkat pertama akan menghadapi peringkat kedelapan, sementara peringkat kedua melawan peringkat ketujuh, dan seterusnya.

"Sistem pertandingan mempertemukan peringkat pertama melawan peringkat kedelapan, peringkat kedua menghadapi peringkat ketujuh, dan seterusnya,” kata Junas, Minggu (3/5/3036).

Menurut Junas, perubahan format menjadi bagian dari upaya menghadirkan persaingan yang lebih ketat pada fase penentuan juara.

Ia menilai, penerapan best of five akan membuat kualitas pertandingan meningkat karena tim harus tampil konsisten dalam lebih banyak laga.

Selain itu, jumlah pertandingan yang lebih banyak diharapkan dapat meningkatkan antusiasme penonton serta membuat perjalanan menuju final lebih menarik.

Di sisi lain, IBL juga mendorong klub untuk memperkuat unsur hiburan dalam setiap pertandingan.

“Sejumlah tim sekarang mulai berlomba menghadirkan atraksi tambahan, mulai dari pembagian hadiah hingga pertunjukan performa, untuk meningkatkan pengalaman menonton bagi suporter di arena pertandingan,” ucapnya.

Junas berharap aspek hiburan dalam kompetisi musim depan semakin berkembang karena dinilai menjadi salah satu daya tarik bagi penonton.

Ia juga menilai langkah Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dalam mengembangkan kompetisi di berbagai level sudah berjalan baik.

Menurutnya, pembinaan dari level komunitas hingga usia muda menjadi fondasi penting bagi perkembangan basket profesional di Indonesia.

"Tentunya bisa membuka peluang lahirnya lebih banyak talenta potensial dari Surabaya," tuturnya.