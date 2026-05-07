Profil Ibnu Sutowo, dari Militer hingga Jadi Petinggi BUMN yang Problematik

Ibnu Sutowo adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Mengawali karier sebagai dokter, lalu meniti karier di militer, ia kemudian dipercaya menjadi pemimpin perusahaan minyak negara pertama yang kini dikenal sebagai Pertamina.

Di bawah kepemimpinannya, ia berhasil membawa Pertamina sebagai perusahaan raksasa global.

Sayang, ia terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang membuatnya dipecat oleh Presiden Soeharto.

Biodata Ibnu Sutowo

Nama lengkap : Ibnu Sutowo

: Ibnu Sutowo Tempat, tanggal lahir : Cepu, Hindia Belanda, 23 September 1914

: Cepu, Hindia Belanda, 23 September 1914 Tempat, tanggal wafat : Jakarta, 12 Januari 2001

: Jakarta, 12 Januari 2001 Pasangan : Zaleha binti Sjafe'ie

: Zaleha binti Sjafe'ie Anak-anak : 7

: 7 Pendidikan : Nederlands Indische Artsen School

: Nederlands Indische Artsen School Pekerjaan: Tentara, Dokter

Ibnu Sutowo adalah seorang tokoh militer, dokter, dan pengusaha yang sangat berpengaruh pada era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Terlepas dari itu, Ibnu memang terlahir dari keluarga priyayi feodal yang sangat terpandang di masa pemerintahan kolonial Belanda karena sang ayah menjabat sebagai Wedana Grobogan, Jawa Tengah.

Maka dari itu, latar belakang pendidikannya cukup mengesankan dan mencerminkan bahwa ia berasal dari kelas sosial yang istimewa.

Ia tercatat menempuh pendidikan dasar di ELS (Europesche Lagere School), Sekolah Menengah di Yogyakarta, dan melanjutkan studi di NIAS (Nederlands Indische Artsen School) mengambil pendidikan kedokteran.

Perjalanan Karier Ibnu Sutowo dari Dokter ke Militer

Terlepas dari latar belakang keluarga, Ibnu yang telah meraih gelar kedokteran, bersedia ditugaskan di daerah terpencil, demi bisa membantu masyarakat lainnya dalam hal kesehatan.

Bahkan di tahun 1940, ia bersedia menjadi dokter pemberantasan malaria di Batavia sebelum dipindahkan ke Rumah Sakit Plaju, Palembang.

Berkat profesionalismenya dalam melayani pasien, Ibnu diangkat menjadi Kepala Rumah Sakit Umum Palembang pada tahun 1945.

Di luar itu, sebagai profesional yang bekerja di bidang kesehatan, Ibnu Sutowo turut memberikan tenaga dan keringatnya dalam perjuangan mempertahankan kedaulatan Indonesia melalui militer.

Sejak saat itu, ia tertarik dengan dunia militer dan resmi bergabung dengan TRI Darat (kini TNI AD).

Selama berkarier di dunia militer, ia menjabat sebagai Kepala Jawatan Kesehatan Tentara di Sumatera Selatan.

Tidak hanya terbatas pada dunia medis, ia juga beberapa kali dilibatkan dalam tugas-tugas komando strategis dan operasional lainnya.

Pangkat terakhirnya di dunia militer adalah Panglima Tentara Teritorium II/Sriwijaya dengan pangkat Kolonel (1955-1956).

Ilustrasi Kasus Ibnu Sutowo

Jadi Petinggi Perusahaan BUMN dan Sebabkan Krisis Mengerikan

Di masa Dwifungsi ABRI yang digalakkan Letjen Nasution, Ibnu Sutowo mendapat kesempatan menjabat sebagai Direktur Utama PT Permina (Perusahaan Minyak Nasional) pada tahun 1957.

Lalu di tahun 1968, Ibnu ditunjuk langsung oleh Presiden Soeharto sebagai Direktur Utama pertama Pertamina (penggabungan PN Permina dan PN Pertamin).

Sebelum menduduki posisi tertinggi tersebut, Ibnu beberapa kali menjabat posisi strategis di bidang migas, seperti Menteri Urusan MInyak dan Gas Bumi (1966) dan Menteri Migas (1967).

Selama menjadi pemimpin utama PT Pertamina, ia mencetak beberapa pencapaian besar, salah satunya adalah mencetuskan konsep Production Sharing Contract (PSC) atau Kontrak Bagi Hasil.

Konsep ini kemudian dicontek oleh banyak negara lain, seperti Malaysia dan China.

Tidak hanya itu saja, ia juga berhasil membuat Pertamina menjadi perusahaan raksasa skala dunia, terutama saat harga minyak melonjak 400 persen pada tahun 1973.

Pencapaian ini juga menjadi catatan sejarah terburuknya, karena kekuasaannya yang begitu besar menimbulkan masalah.

Masalah dimulai dari kebebasan Pertamina bergerak tanpa sepengetahuan pemerintah atau DPR dan membiayai berbagai proyek di luar rencana Bappenas.

Salah satu catatan terburuknya, Pertamina menyetujui dan membiayai pembangunan hotel di kawasan Senayan di bawah naungan PT Indobuild Co.

Setelah ditelusuri lebih lanjut, rupanya PT Indibuildco tersebut merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo, putra dari Ibnu Sutowo.

Selain menjadi pihak yang mendapatkan izin untuk membangun hotel mewah, perusahaan itu juga mendapat hak mengelola Hotel Sultan selama berpuluh-puluh tahun lamanya.

Lalu pada tahun 1974, Pertamina mengalami krisis karena terbelit utang jangka pendek sebesar US$10,5 miliar yang nyaris membangkrutkan Indonesia.

Krisis ini membuat Presiden Soeharto mencium adanya dugaan korupsi besar-besaran di dalam tubuh Pertamina.

Ia akhirnya membentuk Komisi 4 Tahun 1974 untuk menyelidiki dugaan korupsi di Pertamina, lalu mencopot Ibnu Sutowo dari posisinya pada 5 Maret 1976.

Namun sayangnya, ia tidak ditahan atas dugaan korupsi karena Soeharto menyatakan tidak ada cukup bukti untuk menuntutnya secara pidana.

Setelah tidak terlibat di dalam pemerintahan, Ibnu Sutowo fokus membangun usaha yang hingga saat ini masih dikelola oleh penerusnya.

Ibnu Sutowo meninggal dunia di Jakarta pada 12 Januari 2001 di usia 86 tahun.