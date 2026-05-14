Ibunda Bojan Hodak Meninggal Dunia, Persib Bandung Berduka

Keluarga besar Persib Bandung menyampaikan duka cita atas wafatnya ibunda pelatih Bojan Hodak, Jelica Hodak pada Rabu (13/5) dalam usia 86 tahun.

Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan mengatakan seluruh manajemen, pemain, dan ofisial Persib turut menyampaikan belasungkawa serta doa bagi keluarga yang ditinggalkan.

“Seluruh keluarga besar Persib turut berduka cita sedalam-dalamnya atas wafatnya ibunda tercinta dari pelatih Bojan Hodak,” kata Adhitia di Bandung, Kamis.

Menurut dia, Persib memberikan dukungan penuh kepada Bojan Hodak dan keluarga dalam menghadapi masa berduka tersebut.

“Dalam momen penuh kehilangan ini, doa dan dukungan kami menyertai Coach Bojan serta keluarga besar agar diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan,” ujarnya.

Di tengah suasana duka, Bojan Hodak tetap mendampingi tim dalam persiapan menghadapi dua laga terakhir Super League 2025/2026, yakni melawan PSM Makassar pada 17 Mei dan menghadapi Persijap Jepara pada 23 Mei 2026.

“Kepergian Jelica Hodak tentunya menjadi duka mendalam bagi Bojan Hodak dan keluarga besarnya di Kroasia,” katanya.

Persib berharap mendiang Jelica Hodak mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kedamaian.“Kami memahami bahwa kehilangan seorang ibu merupakan duka yang begitu mendalam,” katanya.