Ibunda Eril Tulis Pesan: Ril..Mama Pulang Dulu ya

Istri Ridwan Kamil sekaligus ibunda Emmeril Khan, Atalia Praratya menulis pesan menyentuh untuk Eril lewat Instagram pribadinya @atalipr.

Dalam pesannya, Atalia pamit pulang ke Indonesia dan menitipkan Eril kepada sang pencipta, setelah seminggu dinyatakan hilang di Sungai Aare, Bern, Swiss.

Berikut pesan Atalia yang juga istri dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di akun resminya.

Ril… mamah pulang dulu ke Indonesia, ya..

Mamah titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya, Allah swt, dimana pun kamu berada…

Insya Allah kamu tidak akan kedinginan, kelaparan atau kekurangan apapun. Bahkan kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang, karunia dan kebahagiaan yang tak pernah putus.

Disini, di sungai Aare yang luar biasa indah dan cantik ini, mamah lepaskan kamu, untuk kita bertemu lagi cepat atau lambat.

Seperti yang pak walikota sampaikan,

“The city of Bern will forever be deeply connected to us…”

Doa terbaik mamah dalam setiap helaan nafas,

Atalia

Aare river, juni 2022

Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Judha Nugraha, mengatakan otoritas Swiss masih terus melakukan pencarian.

Judha mengatakan KBRI Bern terus berkoordinasi dengan Pemerintah Swiss dalam melakukan pencarian terhadap Eril.

"Ini sudah masuk pada hari ketujuh upaya pencarian. Memang hingga saat ini Eril belum bisa ditemukan berbagi upaya terus dilakukan oleh KBRI Bern berkoordinasi dengan pemerintah setempat," ujar Judha.

"Pada 31 Mei telah ada pertemuan KBRI Bern dan juga dihadiri pihak keluarga dengan Kepala Polisi Maritim, kemudian Polisi Kantor Bern dan dihadiri juga Komisi Luar Negeri Pemerintah Kantor Bern," sambungnya.

Sehari setelahnya kata Judha, Kepala Protokol Kementerian Luar Negeri Swiss, Duta Besar Beatrice Schaer juga telah bertemu Ridwan Kamil dan Atalia. Mereka menyatakan komitmennya untuk mengerahkan segala upaya untuk membantu proses pencarian Eril.