Identifikasi Korban Bus ALS di Sumsel Terkendala Kondisi Jenazah

Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Mohammad Hasan Palembang Kombes Pol Budi Susanto saat konferensi pers di Palembang, Kamis (7/5/2026). (Foto: Antara/ Ahmad Rafli Baiduri)

Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Sumatera Selatan (Sumsel) mengirimkan sampel "deoxyribonucleic acid" (DNA) korban kecelakaan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) ke laboratorium Mabes Polri guna mempercepat proses identifikasi korban.

"Proses identifikasi terkendala kondisi jenazah korban yang mengalami luka bakar berat akibat kecelakaan dan kebakaran bus," kata Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Mohammad Hasan Palembang Kombes Pol Budi Susanto saat konferensi pers di Palembang, Kamis (7/5/2026).

Seluruh korban mengalami luka bakar hingga 99 persen karena terbakar hangus sehingga, tim DVI Polda Sumsel bersama Mabes Polri mengalami kesulitan mencocokkan identitas korban karena sebagian besar tubuh korban sudah tidak dapat dikenali.

Pilih Sampel Terbaik

Tim forensik kini memilih sampel terbaik yang masih memungkinkan digunakan untuk proses identifikasi. Sampel tersebut kemudian dikirim ke laboratorium Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan dan pencocokan data dengan sampel keluarga korban.

“Kami sedang memilih sampel yang terbaik untuk dikirim,” ujar Budi.

Budi menambahkan dari 16 kantong jenazah yang diterima RS Bhayangkara Mohammad Hasan Palembang, sebanyak 11 di antaranya telah dilakukan pengambilan sampel dari pihak keluarga. Sementara lima jenazah lainnya masih menunggu kedatangan keluarga korban.

“Kami masih menunggu pihak keluarga dari lima jenazah ini untuk dilakukan pengambilan sampel,” kata dia.

BPTD Sumsel Turunkan Tim

Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Selatan menurunkan tim untuk memeriksa bus ALS yang mengalami kecelakaan di Muratara.

Kepala BPTD Kelas II Sumsel Nurhadi Unggul Wibowo mengatakan tim yang diterjunkan memiliki kompetensi sebagai penguji kendaraan bermotor untuk membantu proses pemeriksaan penyebab kecelakaan.

“Sudah ada, kami menugaskan staf yang mempunyai kompetensi penguji kendaraan bermotor ke sana,” katanya di Palembang, Kamis (8/5/2026).

Ia menjelaskan pemeriksaan dilakukan bersama sejumlah instansi terkait, termasuk kepolisian, guna memastikan faktor penyebab kecelakaan antara bus ALS dan mobil tangki tersebut.

Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan lapangan dan investigasi kepolisian sebelum menyimpulkan penyebab kecelakaan.

“Menunggu hasil dari Polri. Nanti tim kita bersama-sama dengan yang lain, termasuk Polri akan mengecek,” jelasnya.

Hasil pengecekan administrasi kendaraan menunjukkan uji berkala kendaraan atau KIR bus dengan nomor polisi BK 7778 DL masih aktif. Namun izin angkutan bus tersebut diketahui sudah kedaluwarsa.

“Kalau bus masih aktif. Untuk izin angkutan betul, sudah kedaluwarsa,” ujarnya.