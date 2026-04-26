Identitas Penembak di Acara Trump Terungkap: Pria California Bersenjata Lengkap

Misteri pelaku penembakan dalam jamuan makan malam White House Correspondents' Dinner (WHCA) akhirnya terkuak. Kepolisian Washington DC resmi mengidentifikasi pelaku sebagai Cole Tomas Allen, pria berusia 31 tahun asal Torrance, California.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kepolisian Washington DC, Jeffery Carroll, mengungkapkan bahwa Allen diduga kuat menginap di Hotel Washington Hilton, yang merupakan lokasi berlangsungnya acara. Hal ini menjelaskan bagaimana tersangka bisa berada di dalam area hotel saat insiden berdarah itu pecah pada Sabtu (25/4/2026) malam waktu setempat.

Membawa Senapan dan Pisau

Aksi Cole Tomas Allen tergolong nekat dan terencana. Carroll menyebut pelaku membawa beragam senjata mematikan ke lokasi kejadian, mulai dari senapan, pistol, hingga beberapa bilah pisau. Sejauh ini, polisi meyakini Allen bertindak sebagai pelaku tunggal (lone wolf).

"Yang kami tahu, Presiden berada di dalam ballroom. Kami juga tahu ada anggota kabinet dan banyak tamu di sana," ujar Carroll menanggapi pertanyaan mengenai target utama pelaku, sebagaimana dikutip dari CNN.

Saat ini, Allen telah dibawa ke rumah sakit untuk menjalani evaluasi medis. Meski melepaskan tembakan, polisi memastikan tersangka tidak mengalami luka tembak dalam proses penangkapan.

Sejarah Kelam Washington Hilton Terulang

Insiden ini seolah membangkitkan memori kelam di Hotel Washington Hilton. Lokasi ini merupakan tempat penembakan Presiden Ronald Reagan oleh John Hinckley Jr. pada tahun 1981 silam. Padahal, pasca-insiden Reagan, hotel ini telah dirancang ulang dengan jalur keamanan khusus kepresidenan yang sangat ketat.

Saksi mata di lokasi, jurnalis senior CNN Wolf Blitzer, menceritakan detik-detik mencekam saat Allen beraksi. Pelaku dilaporkan melepaskan tembakan dari posisi tiarap di lantai.

"Penembak itu jelas berada di tanah dan menembak ketika saya melihatnya. Saya hanya terpaut beberapa meter," kata Blitzer. Ia mengaku melihat pelaku berada di area yang sangat terjaga ketat meski telah melewati detektor logam.

Ancaman Hukuman Berat Menanti

Satu agen Secret Service dilaporkan tertembak dalam insiden ini. Beruntung, rompi antipeluru yang dikenakannya mampu menahan laju peluru, meski kondisi terkini sang agen masih dalam pemantauan medis.

Jaksa Agung AS, Jeanine Pirro, menegaskan pihaknya telah mengajukan dakwaan pendahuluan terhadap Cole Tomas Allen. Dakwaan tersebut meliputi penggunaan senjata api secara ilegal dan penyerangan terhadap petugas dengan senjata berbahaya.

"Akan ada lebih banyak tuduhan yang diajukan berdasarkan informasi dalam situasi yang sangat dinamis ini," tegas Pirro. Tersangka dijadwalkan akan dihadapkan ke Pengadilan Distrik Federal pada Senin mendatang.

Kondisi Terkini di Lokasi

Pasca-penembakan, suasana di Washington Hilton masih mencekam. FBI dilaporkan melakukan pemeriksaan intensif terhadap para tamu yang meninggalkan gedung. Di luar hotel, armada kepolisian mengepung area dan helikopter terus berputar-putar melakukan pengawasan udara.

Presiden Donald Trump sendiri memastikan dirinya dan Ibu Negara Melania Trump dalam kondisi aman. Lewat media sosial, Trump memuji kesigapan tim keamanan yang bergerak cepat melindunginya saat tembakan pertama terdengar.