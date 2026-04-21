IESR: Permendagri 11/2026 Langgar UU dan Melawan Cita-cita Prabowo Kembangkan Kendaraan Listrik

Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di rest area untuk melayani pengguna jalan tol yang menggunakan mobil listrik. (Foto: Kementerian Pekerjaan Umum)

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Permendagri No 11 Tahun 2026 bertentangan dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.

Pasalnya, beleid yang diteken Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu dinilai menghapus mandat pajak 0 persen untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Kebijakan tersebut disebut sebagai “regresi regulasi” yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, serta berpotensi mengancam target kemandirian energi nasional.

Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan keberlanjutan investasi di sektor kendaraan listrik sangat bergantung pada stabilitas regulasi. Ia menilai perlu ada penyelarasan antara Permendagri No. 11 Tahun 2026 dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

"Pasal 7 UU HKPD memberikan arah kebijakan yang sangat maju dengan mengecualikan kendaraan berbasis energi terbarukan dari objek pajak. Kami memandang perlunya sinkronisasi agar Permendagri 11/2026 tetap mengacu pada mandat undang-undang tersebut, sehingga status 'bukan objek pajak' bagi kendaraan listrik tetap terjaga," ujar Fabby di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Pengenalan formula Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan koefisien bobot yang diatur dalam Permendagri No. 11 Tahun 2026, kata dia, secara sepihak menetapkan kendaraan listrik sebagai objek pajak. Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam menekan impor BBM, serta berpotensi menghambat pencapaian target 2 juta mobil dan 13 juta motor listrik pada 2030.

Fabby menekankan kendaraan listrik jauh lebih efisien, dengan konsumsi energi 70–80 persen lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Karena itu, pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dinilai krusial untuk menarik minat masyarakat, sekaligus mengurangi beban subsidi BBM.

"Analisis IESR menunjukkan, pencapaian target kendaraan listrik 2030 dapat menghemat devisa impor hingga Rp49 triliun dan memangkas subsidi BBM sebesar Rp18,3 triliun per tahun," kata Fabby.

Oleh karena itu, lanjutnya, insentif pajak nasional harus tetap dipertahankan, bahkan diperluas. Perubahan dari mandat pajak 0 persen menjadi tarif yang bergantung pada “selera fiskal” kepala daerah (gubernur) dinilai berisiko merusak paritas harga yang dibutuhkan untuk adopsi massal.

Di tengah fase pertumbuhan yang masih awal, inkonsistensi kebijakan ini berpotensi mendinginkan minat konsumen serta iklim investasi pada sektor manufaktur dan infrastruktur pengisian daya. Untuk itu, IESR mendesak pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), segera mengambil langkah korektif.

"Tunda implementasi Permendagri No. 11/2026, khususnya yang berkaitan dengan KBLBB. Lakukan harmonisasi regulasi dengan Pasal 7 dan Pasal 12 UU No. 1/2022 guna menegaskan kembali bahwa kendaraan energi terbarukan tetap bukan objek pajak," tandasnya.

Terakhir, Fabby menegaskan pemerintah perlu menyediakan jaminan fiskal yang konsisten bagi sektor kendaraan listrik guna memastikan stabilitas regulasi dalam peta jalan menuju target 2030.

"Kita tidak bisa mencapai dekarbonisasi industri dan penghentian impor BBM jika aturan main berubah setiap dua tahun. Jika regulasi ini tidak segera direvisi, maka sangat rentan terhadap uji materiil (judicial review) di Mahkamah Agung (MA), yang justru dapat memperburuk kepercayaan konsumen dan investor," pungkasnya.