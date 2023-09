IFG Raih 3 Penghargaan di Ajang PR Indonesia Awards 2022

Indonesia Financial Group (IFG) sebagai Holding Asuransi, Penjaminan dan Capital Market raih penghargaan pada malam penganugerahan 7th Public Relations Indonesia Award (PRIA) 2022 dengan tema “Kolaborasi untuk Kebangkitan Negeri” di Grand Ballroom PO Hotel, Semarang.

Di ajang ini tercatat, sebanyak 194 perusahaan dan instansi mengikuti kompetisi ini. Jika di tahun 2021 entri PRIA berjumlah 609, di tahun 2022 total entri meningkat menjadi 786.

Seluruh entri ini dipertandingkan dalam kategori Pra Krisis, Owned Media, Kanal Digital, Program PR, Program CSR, Penanganan Krisis, Manual Tata Kelola Kehumasan, Departemen PR, Brand Guideline, hingga Laporan Tahunan.

Ajang ini juga menghadirkan juri sekurangnya 17 orang juri, dari kalangan praktisi PR senior, jurnalis terkemuka, akademisi senior, hingga PR Gurus.

Pada PRIA 2022 kali ini IFG meraih tiga penghargaan yaitu Silver Winner untuk Manajemen Pra Krisis dalam kategori BUMN Non Tbk, Bronze Winner untuk Departemen Komunikasi Kategori BUMN non Tbk serta Kategori Terpopuler di Media Cetak 2021 Kategori BUMN non Tbk.

“Prestasi ini merupakan sebuah capaian yang kami sangat syukuri dan ini adalah hasil kerja keras tim komunikasi IFG dalam menjalankan program Komunikasi IFG,’’ ujar Sekretaris Perusahaan IFG, Beko Setiawan ditulis Rabu (30/3/2022).

Beko menambahkan bahwa capaian yang diperoleh ini merupakan sebuah motivasi dan dorongan semangat kepada seluruh Insan IFG untuk terus mengkomunikasikan peran strategis IFG dalam perannya sebagai Holding Asuransi, Penjaminan dan Capital Market kepada publik dan stakeholder.

PR Indonesia Awards (PRIA) sendiri merupakan ajang kompetisi kinerja kehumasan/Public Relation (PR) paling komprehensif di Indonesia. Ajang ini berisi kumpulan karya dan terobosan bagi para praktisi PR seluruh Indonesia berbagai instansi/ corporate dalam mengukur kinerja selama satu tahun.