IG-nya Masih Ada Taulany, Begini Penjelasan Erin

Foto dari kiri ke kanan: istri Sunan Kalijaga, Heidy Sunan; mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina (Erin); dan kuasa hukum Erin, Sunan Kalijaga di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (5/5/2026).(Foto: inilah.com/Diana Rizky)

Ukuran Font Kecil Besar

Rien Wartia Trigina alias Erin mengungkapkan alasan dibalik nama akun Instagramnya yang masih terdapat nama mantan suaminya, Taulany. Ia menyebut sudah mengajukan perubahan nama ke Meta, namun belum ada tindak lanjut apapun.

"(Sudah mengajukan) itu dari September, dari pihak Meta harus ke pihak Meta internasional karena waktu nama itu dibuat, itu diproses dari pihaknya dia (Andre), orangnya dia jadi memang agak lama, jadi itulah kenapa saya selalu fight untuk diubah namanya," kata Erin.

Bahkan kuasa hukumnya, Sunan Kalijaga mencontohkan akun Instagram milik istrinya, Heidy Sunan yang sudah terdapat centang biru atau verified sehingga sulit jika ingin mengutak-atik nama akun.

"Jadi ada prosesnya bukan berarti klien kami kegilaan kecintaan atau kepengen banget pakai nama belakangnya Taulany. Jadi enggak perlu ditanya-tanya lah soal itu," tegas Sunan.

"Karena memang itikad baik dari klien kami sudah mengajukan untuk perubahan akan berbeda, kecuali selain kami tidak mengajukan upaya untuk merubah," lanjutnya.

Aktor Andre Taulany resmi bercerai dengan Rien Wartia Trigina alias Erin setelah membacakan ikrar talak di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (PA Jaksel), Rabu (3/12/2025) hari ini.

Andre Taulany mengaku bersyukur sekaligus lega usai semua proses perceraiannya ini selesai. "Saya mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur, lega, walaupun prosesnya cukup berat ya," kata Andre kepada wartawan.

Ia menyebutkan, banyak hal-hal yang harus ia tutupi selama proses perceraian ini berlangsung. Ia pun berharap langkah ini menjadi pilihan terbaik untuk semua pihak.

"Intinya ketika ini selesai, mudah-mudahan semuanya jadi baik-baik, semuanya kembali normal," ujar Andre.

Kemudian, ia mengaku kini akan fokus membesarkan anak-anaknya. Selain itu, ia juga akan membenahi dirinya sendiri untuk melanjutkan hidup.

"Fokus saya sekarang adalah untuk membesarkan anak-anak, untuk mendampingi mereka. Dan juga fokus ke saya sendiri juga, untuk melanjutkan hidup, menata lagi kehidupan yang baru," kata Andre.

