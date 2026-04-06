IHSG Ambruk di Bawah 7.000: Mengubur Mimpi Purbaya Bisa 10.000

Pekerja berjalan melewati refleksi layar digital pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (2/2/2026). (Foto: Antara/Sulthony Hasanuddin)

Ini di luar kelaziman. Biasanya, ketika nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS melemah, indeks harga saham gabungan (IHSG) cenderung menguat, dan sebaliknya.

Namun saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (US$) ambruk menjadi Rp17.035/US$, sehingga IHSG terjun bebas di bawah 7.000. Tepatnya, nyungsep 0,53 persen atau setara 37,35 poin menjadi 6.989,43.

Pada penutupan Senin (6/4/2026), tercatat 264 saham menguat, 437 saham melemah, dan 257 saham stagnan. Beberapa saham big caps terpaksa “nangkring” di zona merah, seperti BBCA, BREN, hingga DSSA.

Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak di level 6.943 hingga 7.009. Pasar mencatat transaksi sebanyak 27,77 miliar saham dengan nilai Rp15,21 triliun. Kapitalisasi pasar tercatat Rp12.184 triliun.

Informasi saham big caps yang ditutup turun, misalnya, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) terpangkas 1,14 persen menjadi Rp6.500. Sedangkan saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) anjlok 9,17 persen menjadi Rp4.360.

Saham bank pelat merah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero/BBRI) Tbk, turun 0,30 persen menjadi Rp3.310. Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) turun 9,34 persen menjadi Rp63.800.

Tidak semua saham big caps mengalami penurunan. Sebut saja PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), yang menguat 6,91 persen menjadi Rp5.025 per lembar.

Saham PT Telkom Indonesia (Persero/TLKM) Tbk menguat 0,96 persen menjadi Rp3.160. Pun saham PT Astra International Tbk (ASII) naik 0,41 persen menjadi Rp6.100, dan saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) naik 5,08 persen menjadi Rp1.345 per lembar.

Sekitar pertengahan Maret lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini IHSG bakal menembus level tertinggi, yakni 10.000, pada tahun ini.

Meski belakangan lantai bursa terus melemah akibat perang Iran yang dikeroyok oleh zionis Israel dan Amerika Serikat (AS), Purbaya optimistis. “To the moon tetap. 10.000 (di akhir tahun) masih bisa,” kata Purbaya.

Dia meyakini level tinggi IHSG tersebut dapat dicapai seiring membaiknya prospek perekonomian Indonesia, terutama dibandingkan negara tetangga atau anggota G20.

“Dengan modal yang sama, dengan defisit yang terkendali, kita bisa ciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Itu sudah jago banget,” ujarnya.

Purbaya meminta publik tidak terlalu mengkhawatirkan prospek perekonomian domestik. Dia menilai kondisi pasar saat ini dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan aksi serok terhadap saham-saham berfundamental kuat.

“Fondasi ekonomi kita bagus. Kita sudah pernah mengalami harga minyak tinggi berkali-kali, seperti saya jelaskan waktu di Istana kemarin (sidang kabinet paripurna). Knowledge-nya tidak hilang, masih di kepala. Jadi harusnya kita survive,” kata Purbaya.

Suara Analis

Jumlah investor berusia di bawah 30 tahun di pasar modal Indonesia mencapai 54,96 persen dengan total aset senilai Rp50,75 triliun per 9 Agustus 2024. (Foto: Inilah.com/Didik Setiawan)

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menilai tekanan terhadap saham-saham berkapitalisasi besar, seperti BREN dan DSSA, menghambat upaya IHSG kembali ke zona hijau.

“Jika BREN dan DSSA tertekan karena sentimen HSC, hal ini menjadi faktor penghambat IHSG karena kedua saham ini memiliki bobot besar,” kata Nafan.

Di sisi lain, Nafan masih melihat adanya potensi katalis positif dari reformasi pasar modal yang tengah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Penuntasan agenda penguatan transparansi oleh OJK, BEI, dan KSEI diharapkan dapat menjadi katalis positif ke depan,” tambahnya.

Head of Research KISI Sekuritas, Muhammad Wafi, menilai kondisi pasar saat ini berada dalam fase bearish dengan volatilitas tinggi. “Sekarang bearish dan bervolatilitas tinggi akibat kepanikan pasar seiring kuatnya sentimen risk-off,” ujarnya.