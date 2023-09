IHSG Berstatus Netral, Lima Saham Jadi Perburuan Cuan

Secara teknikal, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan status netral. Pada saat yang sama, laju bursa saham regional masih variatif. Namun, lima saham jadi perburuan cuan. Apa saja?

Hendry Andrean, analis riset OCBC Sekuritas mengatakan, saham-saham di Asia-Pasifik bervariasi pada Selasa (12/7/2022) setelah awal pekan yang positif. “Sebab, investor menantikan risalah rapat bank sentral Australia,” katanya dalam ulasan yang rilis di Jakarta, Selasa (19/7/2022).

Sementara indeks saham utama AS mundur dan tutup lebih rendah setelah reli di awal sesi. Dow Jones Industrial Average turun 215,65 poin atau 0,69% menjadi 31.072,61. S&P 500 turun 0,84% menjadi 3.830,85. Nasdaq Composite kehilangan 0,81% menjadi 11.360,05.

Harga minyak berjangka turun di perdagangan Asia setelah melonjak sekitar 5% pada hari Senin. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS kehilangan 0,79% menjadi US$101,79 per barel. Sementara patokan internasional minyak mentah Brent turun 0,72% menjadi US$105,50 per barel.

Sementara ide kunci dari dalam negeri adalah surplus neraca perdagangan yang berlanjut. Di sektor perdagangan Wamendag Jerry mengajak investor Singapura berbisnis kripto di Indonesia.

Arah IHSG Selanjutnya

Secara teknikal, menurut Hendry, IHSG menunjukkan status netral. Doji candle menunjukkan sedikit rendahnya volume transaksi. Sementara William%R-nya masih terlihat downtrend.

Resistance berada di 6.794 dan support di 6.559.

Saham-saham dalam Pantauan

Saham PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES) yang akan menutup gerainya di Tangerang. PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) yang mengalami pertumbuhan laba sebesar 38,39% di semester I-2022. PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) yang yakin akan pertumbuhan penjualan 25% tahun ini.

Lima Saham Jadi Perburuan Cuan

Di atas semua itu, dia menyodorkan beberapa saham pilihan sebagai bahan pertimbangan para pemodal dalam transaksi saham hari ini. Saham-saham tersebut adalah:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dengan rekomendasi speculative buy. White candle menunjukkan kenaikan volume transaksi dan tren naik pada William%R-nya di zona netral. Resistance berada di 4.280 dan support di 4.040. Masuk di kisaran 4.140-4.160. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) dengan rekomendasi speculative buy. White candle menunjukkan kenaikan volume transaksi dan penguatan momentum pada histogramnya. Resistance berada di 2.070 dan support di 1.655. Masuk di kisaran 1.745-1.760. PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dengan rekomendasi hold. White candle menunjukkan volume transaksi yang rendah sementara momentum pada histogramnya masih tampak menguat. Resistance berada di 4.340 dan support di 4.080. Masuk di kisaran 4.080-4.090. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dengan rekomendasi speculative buy. White candle menunjukkan potensi uptrend pada William%R-nya dari area jenuh jual alias oversold dan kenaikan momentum pada histogramnya. Resistance berada di 7.650 dan support di 7.175. Masuk di kisaran 7.350-7.425. PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) dengan rekomendasi hold. Black candle menunjukkan rendahnya volume transaksi sementara harga menunjukkan tren naik dan berpeluang berlanjut selama mampu bertahan di atas Rp1.100. Resistance berada di 1.340 dan support di 1.100. Masuk di kisaran 1.100-1.110.

Disclaimer: Pelajari dengan teliti sebelum membeli atau menjual saham. Inilah.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan investor.