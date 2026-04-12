IHSG Diprediksi Mendatar, Sebaiknya Pilih Saham Big Caps

Pekerja melihat pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia.

Ukuran Font Kecil Besar

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan bergerak mendatar atau sideways dengan kecenderungan menguat tipis pada pekan ini. Pengamat pasar modal Reydi Octa menilai pasar saat ini belum sepenuhnya keluar dari fase konsolidasi setelah menghadapi berbagai sentimen global maupun domestik.

Investor diperkirakan masih bersikap hati-hati sambil menunggu katalis positif baru yang bisa mendorong pergerakan indeks secara lebih signifikan.

"IHSG berpotensi bergerak sideways dengan kecenderungan menguat tipis, dengan pola rebound teknikal setelah tekanan beberapa pekan terakhir, karena pasar belum sepenuhnya keluar dari fase konsolidasi pasca sentimen global dan domestik. Range pergerakan cenderung terbatas sambil menunggu katalis baru," ujar Reydi di Jakarta pada Minggu (12/4/2026).

Untuk sentimen mancanegara, perhatian pasar masih tertuju pada arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed. Selain itu pergerakan yield US Treasury, dinamika geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas akan menjadi faktor penentu.

"Sentimen positif bisa datang dari penguatan bursa global dan meredanya tensi geopolitik," kata Reydi.

Dari dalam negeri, pelaku pasar akan mencermati respons investor asing terhadap isu MSCI serta tingkat kepercayaan terhadap pasar saham domestik. Indikator ekonomi seperti arah suku bunga Bank Indonesia (BI), data inflasi, serta pergerakan nilai tukar rupiah akan menjadi penentu apakah modal asing akan masuk kembali secara stabil.

"Arah kebijakan suku bunga BI, perkembangan rating dari global indeks, data inflasi, laju nilai tukar rupiah. Kombinasi ini menentukan apakah capital inflow bisa kembali stabil atau justru masih wait and see," jelas Reydi.

Dalam situasi pasar yang konsolidatif ini, investor cenderung bersikap defensif dan selektif. Fokus utama saat ini beralih ke saham-saham berkapitalisasi pasar besar (big caps) yang memiliki likuiditas baik. Sektor komoditas dan energi juga mulai dilirik sebagai antisipasi terhadap dampak ketegangan geopolitik global.

"Lebih defensif & selektif, investor fokus ke saham big caps dan likuid, rotasi ke sektor berbasis komoditas & energi sebagai efek tekanan geopolitik global," ujar Reydi.

Menutup perdagangan pada Jumat (10/4/2026) sore, IHSG sebenarnya menunjukkan performa positif dengan menguat 150,91 poin atau 2,07 persen ke posisi 7.458,50. Transaksi tercatat mencapai Rp18,12 triliun dengan 485 saham yang harganya naik, sementara 181 saham menurun dan 153 lainnya tidak bergerak.