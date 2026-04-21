IHSG Masih Betah di Zona Merah: Saham Energi hingga Infrastruktur Loyo

Ilustrasi - Pengunjung cermati pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta. (Foto: ANTARA/Dhemas Reviyanto/ama/aa).

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada awal perdagangan hari ini menunjukkan pelemahan. Saat pembukaan perdagangan Selasa (21/4/2026) sekitar pukul 10.20 WIB, indeks ambruk di zona merah yakni 7.525,74.

Berdasarkan data RTI, IHSG terjun 65,10 poin atau setara 0,86 persen dibandingkan kemarin. Sepanjang sesi pagi, indeks sempat menyentuh level tertinggi di 7.568 dan terendah di 7.518.

Terlihat jelas indeks mengalami pelemahan mayoritas yang dipimpin sektor energi, infrastruktur, properti dan real estate, keuangan, kesehatan, barang konsumer primer, dan barang baku.

Namun, volume perdagangan saham di BEI, perdagangan mencapai 2,90 miliar saham dengan nilai transaksi Rp1,01 triliun. Sebanyak 209 saham turun harga menjadi penghambat pergerakan IHSG menuju zona hijau. Sementara 201 saham lainnya menguat, dan 206 saham stagnan.

Untuk saham-saham unggulan yang masuk jajaran LQ45 namun berstatus top losers, sebagai berikut:

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) turun 7,34% ke Rp3.030 per saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) turun 5,30% ke Rp6.250 per saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) turun 4,65% ke Rp3.280 per saham

Sedangkan top gainers di LQ45 adalah:

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) naik 1,89% ke Rp54 per saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) naik 2,09% ke Rp3.420 per saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) naik 2,05% ke Rp1.490 per saham

Meski IHSG melemah, pergerakan saham menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Tercatat sebanyak 317 saham menguat, sementara 241 saham melemah, dan 175 saham stagnan.

Dari sisi transaksi, nilai perdagangan mencapai Rp3,117 triliun dengan volume saham yang diperdagangkan sebanyak 8,702 miliar saham. Sementara itu, kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp13.438,283 triliun.

Pelemahan IHSG juga dipengaruhi oleh sentimen global. Pada perdagangan sebelumnya, indeks di bursa Amerika Serikat atau Wall Street ditutup melemah.

Dow Jones Industrial Average turun 0,0099 persen ke level 49.442,56. Sementara itu, S&P 500 terkoreksi 0,24 persen ke 7.109,14, dan Nasdaq Composite melemah 0,26 persen ke posisi 24.404,39.

Pada perdagangan sebelumnya, IHSG juga mengalami pelemahan tipis sebesar 0,52 persen ke level 7.594. Meski demikian, investor asing masih mencatatkan aksi beli bersih (net buy) di pasar reguler sebesar Rp124,49 miliar.