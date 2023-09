IHSG Respons Negatif Rilis Notula Rapat dari The Fed

Pelaku pasar saham merespons negatif rilis notula rapat bank sentral Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve atau The Fed. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pun pada Kamis (5/1/2022) pagi terkoreksi turun.

Pada perdagangan Kamis (5/1/2022) hingga pukul 10.40 WIB, IHSG melemah 87,4 poin (1,28%) ke posisi 6.725. Saat pembukaan, indeks melemah 7,78 poin atau 0,11 persen ke posisi 6.805,46. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 1,66 poin atau 0,18 persen ke posisi 926,87.

"Untuk hari ini sentimen pasar cenderung variatif. Rilis notulensi rapat The Fed tidak memberikan dampak negatif bagi pasar saham global," tulis Tim Riset Surya Fajar Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Kamis (5/1/2022).

Kondisi tersebut seharusnya berpotensi memicu aksi beli terutama di saham-saham berkapitalisasi besar atau big cap yang kemarin mengalami pelemahan tajam.

Selain itu, pelaku pasar juga diperkirakan kembali mencerna dampak secara lebih detil potensi dibukanya impor batubara Australia oleh China.

Secara teknikal, IHSG membentuk bearish engulfing serta breakdown support level. Itu jadi indikasi tekanan lanjutan dengan potensi pergerakan variatif cenderung tertekan pada perdagangan IHSG hari ini, dengan level support 6.750 dan resisten 6.830.

Sementara itu, bursa saham AS ditutup menguat pada perdagangan tadi malam. Pelaku pasar mencerna rilis notulensi The Fed di mana bank sentral AS itu akan konsisten dalam suku bunga yang tinggi sampai ada bukti inflasi mengalami penurunan yang signifikan.

Selain itu, pelaku pasar mencerna rilis data ISM Manufacturing Index yang mengalami kontraksi setelah 30 bulan sebelumnya mengalami ekspansi.

Dari Eropa, bursa saham ditutup naik pada perdagangan tadi malam. Inflasi di Jerman dan Prancis menunjukkan perlambatan.

Bursa Asia juga bergerak variatif kemarin. Saham-saham teknologi, kesehatan dan properti menopang penguatan di bursa Hong Kong.

Di Indonesia, IHSG mengalami pelemahan kemarin. Pelemahan dipicu oleh sektor batubara di tengah rencana China untuk membuka kembali keran impor batubara dari Australia

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks menguat 0,61 persen ke 25.874,9, indeks Hang Seng naik 431,22 atau 2,07 persen ke 21.224,33, indeks Shanghai meningkat 23,35 poin atau 0,75 persen ke 3.146,87, dan indeks Strait Times menguat 35,13 poin atau 1,08 persen ke 3.277,59.