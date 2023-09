IHSG Semringah Jelang Rapat Dewan Gubernur BI Pekan Ini

Pelaku pasar saham mengantisipasi positif momentum jelang Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada pekan ini. Imbasnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (13/2/2023) melaju di zona hijau.

IHSG dibuka menguat 19,25 poin atau 0,28 persen ke posisi 6.899,0. Sementara itu kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 2,06 poin atau 0,22 persen ke posisi 954,5.

"Kami memperkirakan IHSG berpotensi negatif pada hari ini, seiring dengan sentimen beragam dari pergerakan bursa global dan bursa regional," kata Tim Riset Samuel Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin (13/2/2023).

Pasar pekan ini bersiap menyambut pertemuan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI), yang diperkirakan tidak akan kembali menaikkan suku bunga acuannya, setelah kenaikan 225 basis poin dari Agustus 2022 hingga Januari 2023.

Selain itu, pergerakan IHSG pekan ini akan dipengaruhi oleh rilis laporan keuangan emiten, neraca perdagangan Indonesia, serta data Inflasi Amerika Serikat (AS).

Bursa AS bergerak menguat pada penutupan Jumat lalu (10/2). Dow Jones menguat 0,5 persen, S&P 500 menguat 0,22 persen, dan Nasdaq melemah 0,61 persen.

Pada Selasa pekan ini, investor menantikan laporan angka CPI dari The Fed, yang akan menjadi acuan perkiraan kenaikan suku bunga kembali.

Dari Eropa, United Kingdom (UK) akan merilis data inflasi dan data ketenagakerjaan, yang bisa menentukan suku bunga pada Maret. Pada Rabu, European Comission akan merilis perkiraan ekonomi triwulan untuk Eurozone.

Pasar komoditas terpantau mayoritas melemah pada Jumat (10/2/2023). Minyak WTI melemah 0,49 persen ke level 79,33 dolar AS per barel, dan Brent melemah 0,45 persen ke level 86 per barel.

Selain itu, batu bara melemah di level 131dolar AS per ton, nikel menguat 2,51 persen ke level 27,708 dolar AS dan CPO melemah 0.006 persen ke level MYR 3,973, serta emas melemah 0,31 persen ke level 1,863 dolar AS per troy ons.

Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks Nikkei melah 267,50 poin atau 0,97 persen ke 27.316,8, indeks Hang Seng melemah 193,89 poin atau 0,91 persen ke 20.996,5, indeks Shanghai naik 10,96 poin atau 0,34 persen ke 3.271,6, dan indeks Straits Times melemah 19,25 poin atau 0,58 persen ke 3.341,1.