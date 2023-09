IHSG Tipis di Zona Merah walau Bursa Kawasan dan Global Hijau

Di tengah penguatan bursa saham kawasan Asia dan global, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir pekan ditutup melemah.

IHSG ditutup melemah tipis 3,67 poin atau 0,05 persen ke posisi 6.805,2. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 1,92 poin atau 0,20 persen ke posisi 937,6.

"Dari eksternal bursa regional Asia bergerak menguat yang tampaknya ditopang sejumlah rilis data ekonomi negara, dimana US Initial Jobless Claims naik dari sebelumnya 191.000 menjadi 198.000, pasar memandang hal ini akan memberikan harapan The Fed dapat memperlambat pengetatan moneternya, meskipun tidak tertutup kemungkinan The Fed masih memiliki ruang pengetatan kebijakan moneternya," tulis Tim Riset Pilarmas Investindo Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Jumat (31/3/2023).

Sementara itu, dari China PMI Non-Manufaktur NBS Maret 2023 berada pada level 58,2 dan PMI Manufaktur NBS pada posisi 51,9.

Hal tersebut menunjukkan masih di zona ekspansi, pasar menilai itu sejalan dengan keputusan Pemerintah China pada Desember 2022 untuk mencabut semua pembatasan COVID-19, sehingga menopang aktivitas pabrik dengan melanjutkan pertumbuhan yang kuat, serta sektor jasa tumbuh.

Dari dalam negeri, adanya tekanan penolakan keberadaan negara Israel pada keikutsertaan Piala Dunia U-20 di Indonesia, akhirnya FIFA memutuskan Indonesia tidak menjadi tuan rumah yang mana pelaksanaan satu bulan lagi.

Pasar menilai kondisi tersebut bisa berdampak terhadap perekonomian dalam negeri, yang mana keberadaan ajang itu akan memberikan keuntungan dan mendorong entitas ekonomi dapat berkontribusi, sehingga ini bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Dibuka menguat, IHSG cenderung bergerak ke teritori negatif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih nyaman bergerak di zona merah hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, enam sektor menguat dipimpin sektor energi yang naik 0,83 persen, diikuti sektor barang industri dan sektor properti yang masing-masing naik 0,71 persen dan 0,62 persen.

Sedangkan, lima sektor melemah dipimpin sektor teknologi yang turun 0,74 persen, diikuti sektor transportasi & logistik dan sektor barang barang konsumen primer yang masing-masing turun 0,58 persen dan 0,42 persen.

Saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu KJEN, GTRA, SICO, SEMA dan TRIN. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni ISAP, WOOD, SBMA, BAPA dan FILM.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.318.382 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,23 miliar lembar saham senilai Rp9,56 triliun. Sebanyak 258 saham naik, 271 saham menurun, dan 187 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain indeks Nikkei menguat 258,60 poin atau 0,93 persen ke 28.041,5, indeks Hang Seng naik 90,97 poin atau 0,45 persen ke 20.400,1, indeks Shanghai menguat 11,61 poin atau 0,36 persen ke 3.272,8, dan indeks Strait Times menguat 5,61 poin atau 0,17 persen ke 3.262,7.