10 Ikan Cupang Termahal dan Tercantik yang Diburu Kolektor

Senin, 20 April 2026 - 13:00 WIB

Ikan cupang adalah ikan hias yang berasal dari kawasan perairan tawar di Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, dan Kamboja.

Warnanya yang cantik dan perawatannya yang mudah, membuat ikan ini memiliki basis penggemar yang begitu besar.

Bahkan untuk beberapa jenisnya, bisa dibanderol mencapai jutaan rupiah hingga puluhan juta rupiah per ekornya.

Apa yang Membuat Ikan Cupang Mahal?

1. Jenis Unggulan

Ikan cupang yang bisa terjual mahal hanyalah yang berasal dari jenis unggulan saja. Bisa berupa genetik terbaik, spesies unik yang ditemukan di alam, atau percobaan kawin silang.

Salah satu contoh jenis unggulannya adalah ikan cupang Avatar yang berasal dari hasil kawin silang yang dilakukan oleh peternak Thailand.

2. Corak Warna dan Bentuk Fisik

Daya tarik utama ikan cupang adalah corak warna dan bentuknya yang unik. Semakin cantik warna yang dimiliki, semakin bernilai tinggi pula harganya.

Salah satu contoh ikan cupang yang punya fisik cantik adalah Crowntail yang ikonik dengan corak warna elegan dan ekor seperti mahkota.

Di pasaran, jenis ini bisa dijual mencapai Rp21 juta per ekornya.

3. Hasil Kontes

Ada kontes khusus ikan cupang yang diadakan di beberapa negara, salah satunya adalah International Betta Congress (IBC).

Ikan cupang yang berhasil memenangkan kontes-kontes besar seperti itu biasanya akan langsung bernilai tinggi, karena keindahannya sudah diuji secara langsung oleh sekelompok juri.

Ikan Cupang Termahal di Dunia

1. Kachen Worachai

Kachen Worachai adalah ikan cupang asal Thailand yang pernah terjual di pelelangan seharga 53.500 baht atau setara dengan Rp28,64 juta.

Ikan ini bisa bernilai tinggi karena memiliki warna yang menyerupai bendera Thailand (biru, putih, dan merah) yang berjajar rapi di tubuhnya.

2. Ikan Cupang Plakat

Ikan Cupang Plakat berasal dari Thailand yang dipelihara sebagai ikan aduan, sesuai dengan arti namanya “Plakat” yang berarti pertarungan.

Cupang Plakat punya daya tarik tersendiri berupa gerakan menyerang yang sangat agresif, dengan sirip dan ekornya yang pendek.

Tipe plakat ini terhitung langka. Bahkan menurut sumber yang beredar, jenis ini pernah terjual sebesar US$5000 atau sekitar Rp85,7 jutaan.

3. Rose White Platinum Dragon

Sesuai namanya, ikan cupang yang satu ini bisa bernilai mahal karena punya penampilan yang cantik dan elegan.

Saking indahnya, ikan ini pernah terjual seharga US$680 atau sekitar Rp11,65 juta.

4. Ikan Cupang Fancy

Cupang Fancy sangat populer di Indonesia. Secara sekilas, ikan ini mirip seperti ikan koi karena memiliki perpaduan warna biru metalik, hijau, putih, dan pink atau merah.

Namun, itulah yang membuat Cupang Fancy bernilai tinggi karena perpaduan warnanya menciptakan pola yang tampak seperti tiga dimensi.

Di acara pelelangan Thailand, ikan ini pernah terjual seharga Rp10 juta.

5. True Purple

True Purple merupakan ikan cupang hasil breeding, sehingga termasuk jenis yang langka. Keunggulan utamanya terletak pada warna ungunya yang begitu cantik.

Sayang, tidak ada catatan rekor penjualan tertinggi untuk ikan ini. Namun, menurut sejumlah sumber, ikan cupang True Purple dijual di rentang harga US$30 hingga US$90 per ekornya (sekitar Rp514 ribu hingga Rp1,5 juta).

6. Cupang Halfmoon

Halfmoon punya keunikan khas yang terlihat di bagian sirip dan ekornya yang bisa mengembang lebar. Berkat itu, ikan ini memiliki penampilan yang mirip seperti bulan separuh atau halfmoon.

Dalam acara pelelangan di Thailand, Halfmoon pernah terjual hingga Rp8 juta.

7. Crowntail

Sesuai dengan namanya, ikan cupang yang satu ini diberi nama crowntail karena memiliki ekor yang menyerupai mahkota.

Bagian menariknya, ekor tersebut memiliki cabang yang membuat bentuknya semakin unik.

Di pasaran, crowntail bisa dijual direntang harga US$500 atau US$1.000 (sekitar Rp8,5 juta hingga Rp17,14 juta).

Namun sayangnya, ikan cupang ini rentan sakit karena bentuk ekornya yang unik.

8. Ikan Cupang Double Tail

Sesuai namanya, ikan cupang ini punya keunikan berupa ekor yang terbelah menjadi dua.

Saat berenang, ekor tersebut akan terlihat seperti selendang yang menari-nari lembut di dalam air.

Ikan cantik ini pernah terjual mencapai Rp2 juta per ekor. Namun untuk anakannya, bisa dibeli di rentang harga Rp120 ribu.

9. Ikan Cupang Giant

Sesuai dengan namanya, ikan cupang yang berasal dari Thailand ini memiliki ukuran dua hingga tiga kali lipat lebih besar dari jenis lainnya.

Ikan yang bisa dikawinkan dengan jenis lainnya ini, bisa didapatkan di harga Rp200 ribu hingga Rp400 ribuan.

10. Ikan Cupang Big Ear

Ikan cupang yang satu ini juga dikenal dengan nama dumbo karena memiliki sirip depan yang besar yang membuatnya terlihat seperti telinga gajah.

Berdasarkan penelusuran, ikan cupang big ear merupakan hasil persilangan yang dikembangkan oleh masyarakat Indonesia.

Di pasar, ikan cupang ini bisa dijual hingga Rp400 ribu, tergantung pada kondisi, corak, dan keunikannya.