Imam Shamsi Ali Pertanyakan Tim Khusus Nadiem di Kemendikbud: Siapa yang Pegang Kendali?

Penjelasan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim yang memiliki tim khusus di luar kementerian dipertanyakan oleh Imam Masjid Islamic Center New York, Shamsi Ali.

Imam Shamsi mengaku heran ada organisasi bayangan di Kemendikbud yang seolah memiliki kekuatan untuk menentukan segalanya."Apa organisasi itu? And who really the people in control? Kenapa harus ada organisasi shadow lalu Kementerian dan jajarannya jadi apa?" demikian pertanyaan Imam Shamsi Ali dalam laman Twitter pribadinya yang diizinkan inilah.com kutip, Jumat (23/9/2022).

Di Kementrian pendidikan ada shadow organization (organisasi bayangan) yang nampaknya menentukan segalanya. Apa organisasi itu? And who really the people in control? Kenapa harus ada organisasi shadow.. lalu Kementrian dan jajarannya jadi apa? pic.twitter.com/6AsUdKvLUp

Nadiem sebelumnya dalam rangkaian United Nations Transforming Education Summit di Markas Besar PBB, Rabu (21/9/2022), menjelaskan bahwa 400 orang yang membantu Kemendikbud dalam memverifikasi program yang akan dikerjakan oleh struktur birokrasi Kemendikbud.

Dijelaskan Nadiem, tim itu berisi software engineer dan data scientist. Mereka difungsikan untuk mendesain seluruh program Kemendikbud.

"Mereka diposisikan sebagai rekan bertukar pikiran dalam mendesain produk kami," kata Nadiem.

Nadiem lantas menjelaskan bagaimana tim tersebut bekerja. Biasanya, kata Nadiem, Kemendikbudristek akan menyampaikan arahan kepada tim. Lalu, tim akan melakukan pengecekan dan validasi.

"Jadi kementerian akan menyampaikan arahan kepada mereka dan tim produk akan mengatakan 'Sebentar kami akan cek dulu ke para guru dan melakukan survei untuk memvalidasi yang kami kerjakan'," ujarnya.