Imbas Perang Iran: Tiket Pesawat 'Terbang' Tinggi, Jutaan Kursi Dipangkas

Maskapai global terkena dampak kenaikan harga bahan bakar pesawat akibat perang Iran.

Eskalasi konflik di Timur Tengah kian mencekik industri penerbangan global. Penutupan Selat Hormuz yang telah berlangsung hampir 10 minggu akibat perang Iran memicu lonjakan harga avtur hingga 80 persen. Dampaknya nyata: maskapai mulai memangkas kapasitas kursi secara besar-besaran dan harga tiket pesawat meroket tajam.

Laporan Al Jazeera pada Rabu (6/5/2026) menyebutkan bahwa blokade di jalur laut vital tersebut telah melumpuhkan pasokan minyak mentah dunia. Kondisi ini memaksa maskapai internasional mengambil langkah ekstrem guna menjaga keberlangsungan operasional mereka.

Spirit Airlines Gulung Tikar, Maskapai Raksasa Pangkas Jadwal

Dampak paling tragis terlihat di Amerika Serikat. Spirit Airlines, maskapai bertarif rendah (low-cost carrier), resmi mengumumkan penghentian operasional secara permanen pada Sabtu (2/5/2026). Melonjaknya biaya bahan bakar jet menjadi pukulan telak yang tak lagi mampu dibendung oleh manajemen maskapai tersebut.

Tidak hanya kebangkrutan, pengurangan jadwal penerbangan kini menjadi tren global. Data dari perusahaan analisis penerbangan, Cirium, menunjukkan bahwa maskapai di AS, China, Jepang, Australia, hingga Eropa telah memangkas sekitar 9,3 juta kursi untuk periode perjalanan 1 Juni hingga 30 September 2026.

Kawasan Timur Tengah menjadi wilayah yang paling terdampak akibat penutupan ruang udara. Qatar Airways dilaporkan memangkas dua juta kursi untuk jadwal Juni hingga Oktober. Langkah serupa diikuti oleh Emirates dan Etihad Airways yang masing-masing mengurangi 700 ribu dan 450 ribu kursi.

Harga Tiket Domestik Melonjak 24 Persen

Bagi para pelancong, ketersediaan kursi yang menyusut dibarengi dengan harga yang menguras kantong. Data dari agregator perjalanan Kayak mengungkapkan, harga tiket penerbangan domestik di AS saja sudah melonjak 24 persen dibandingkan tahun lalu.

Meskipun permintaan internasional sempat turun tipis 0,6 persen pada Maret 2026, Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) mencatat permintaan total tetap tumbuh 2 persen berkat kuatnya pasar domestik di berbagai negara.

Henry Harteveldt, Presiden Atmosphere Research Group, menyebutkan bahwa ketidakpastian global ini justru memicu kepanikan calon penumpang untuk memesan tiket lebih awal.

"Ketidakpastian dan kekhawatiran akan kenaikan tarif yang lebih tinggi menjadi pemicu orang untuk segera bertindak," ujar Harteveldt.

Ancaman Kelangkaan Avtur di Asia dan Eropa

Krisis ini diprediksi belum akan mereda dalam waktu dekat. Direktur Jenderal IATA, Willie Walsh, memberikan peringatan keras mengenai potensi kelangkaan bahan bakar jet di sebagian wilayah Eropa dan Asia dalam beberapa minggu ke depan.

"Semua mata kini tertuju pada bahan bakar jet, baik dari sisi pasokan maupun harganya. Situasi ini sangat dinamis dan penuh risiko bagi industri," tegas Walsh.

Analis memperingatkan bahwa jika pasokan bahan bakar tetap terbatas, kesediaan pelancong untuk membayar harga tinggi mungkin akan mencapai titik jenuh, yang pada akhirnya bisa memicu kelesuan ekonomi di sektor pariwisata global.