Impor 105 Ribu Pikap dan Truk India Jalan Terus, Industri Lokal Gigit Jari

Mobil pikap Mahindra Scorpio yang digunakan sebagai kendaraan operasional Koperasi Desa Merah Putih di berbagai daerah. (Foto: Dok. PT Agrinas Pangan Nusantara)

Di tengah seruan penghematan anggaran, pemerintah justru melanjutkan impor besar-besaran 105.000 unit mobil pikap dan truk asal India, senilai Rp24,66 triliun. Kebijakan ini menuai kritik luas, namun tetap melaju tanpa rem.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan, proyek tersebut tidak bisa dihentikan. Kendaraan impor itu disiapkan untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

“Iyalah tetap jalan. Jumlahnya masih ribuan, kita akan penuhi untuk operasional di koperasi desa yang sudah selesai bangunan fisik, gudang, gerai dan alat kelengkapannya,” kata Ferry di Kantor Kemenkop, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Sebanyak 3.135 koperasi yang telah rampung disebut siap menerima kendaraan. Masing-masing akan memperoleh satu unit truk dan pikap. Namun di balik kepastian itu, muncul pertanyaan besar: mengapa harus impor?

Dominasi Produk India

Pengadaan 105.000 unit kendaraan tersebut dijalankan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Komposisinya tak main-main: 35.000 unit pikap 4x4 buatan Mahindra & Mahindra Ltd, serta 70.000 unit lainnya, terdiri atas pikap 4x4 dan truk roda enam yang dipasok Tata Motors.

Dengan skema ini, praktis hampir seluruh kebutuhan kendaraan niaga program pemerintah tersebut dipenuhi dari luar negeri.

Distribusi kendaraan dilakukan bertahap mengikuti kesiapan koperasi. Saat ini, sekitar 34.000 koperasi masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Ferry sendiri tak menampik adanya kritik. Namun, realitas kebijakan menunjukkan arah yang berbeda. Kritik mengalir, keputusan tetap berjalan.

Industri Lokal Tersisih

Di tengah kebijakan ini, industri otomotif dalam negeri justru berada di posisi penonton. Padahal, kapasitas produksi nasional dinilai mampu menyuplai kebutuhan kendaraan niaga tersebut.

Ferry mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Ia membuka peluang sebagian kebutuhan tambahan untuk memenuhi kebutuhan kendaraan niaga sekitar 80.000 unit Kopdes Merah Putih, dipenuhi dari dalam negeri.

"Untuk memenuhi sisa kebutuhan Koperasi Merah Putih, kita sudah bicara dengan Pak Menteri Perindustrian dan Gaikindo. Nanti kita prioritaskan ke industri otomotif dalam negeri," ujarnya.

Namun, pernyataan itu justru memunculkan ironi: prioritas dalam negeri baru muncul setelah impor dalam skala jumbo lebih dulu diputuskan.

Jalan Pintas Deindustrialisasi

Ekonom senior INDEF, Prof Didik J Rachbini sejak awal mengingatkan bahwa kebijakan ini, bukan sekadar soal pengadaan barang. Melainkan arah kebijakan yang mengancam industri nasional.

"Langkah impor besar-besaran ini berpotensi melemahkan kebijakan industri dalam negeri yang selama ini didorong pemerintah," kata Didik.

Ia menilai, langkah tersebut berpotensi menyeret Indonesia ke jalur deindustrialisasi, atau kondisi ketika kapasitas produksi dalam negeri melemah akibat ketergantungan pada produk impor.

Menurutnya, kebijakan instan memang tampak praktis dalam jangka pendek, tetapi berisiko merusak fondasi industri dalam jangka panjang.

Didik juga menyoroti dampak makroekonomi. Impor dalam jumlah besar berpotensi menekan neraca perdagangan dan memperlemah posisi eksternal Indonesia.

Padahal, industri otomotif nasional tengah menunjukkan kinerja ekspor yang kuat, dengan capaian lebih dari 518 ribu unit ke berbagai negara. Indonesia bahkan sedang membangun posisi sebagai basis produksi otomotif regional.

"Jika impor ini tetap dilakukan, strategi ekspor otomotif bisa melemah. Indonesia berisiko berubah dari basis produksi menjadi pasar bagi produsen luar negeri," ujarnya.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kebijakan ini bisa menjadi preseden buruk. Selama dua dekade terakhir, industri otomotif nasional telah berkembang menjadi salah satu tulang punggung manufaktur dan eksportir global.

Kini, nasi sudah menjadi bubur, tak bakalan menjadi nasi kembali. Keputusan impor skala besar harus dipertimbangkan secermat-cermatnya. Apalagi jika merembet kepada perekonomian nasional.

Kini, nasi sudah menjadi bubur, tak mungkin dikembalikan menjadi nasi. Ke depan, keputusan impor jumbo harus ditimbang secermat-cermatnya. Apalagi jika menyangkut perekonomian nasional.