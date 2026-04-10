Impor Bawang Putih Tembus 700 Ribu Ton, DPR Dukung Kementan Benahi Sektor Benih

Kementerian Pertanian (Kementan) tengah berupaya memperkuat sektor perbenihan bawang putih guna menekan ketergantungan impor. Langkah ini dinilai mendesak mengingat besarnya kesenjangan antara kebutuhan nasional dengan hasil produksi petani lokal.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, menyatakan bahwa ketersediaan benih yang belum optimal menjadi hambatan utama dalam meningkatkan volume produksi.

"Komoditas bawang putih merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang hingga saat ini masih memiliki ketergantungan terhadap impor. Oleh karena itu, penguatan sektor hulu, khususnya perbenihan, menjadi kunci utama dalam membangun kemandirian produksi dalam negeri," ujar Siti, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kementan, Fadjry Djufry, memaparkan data bahwa kebutuhan impor saat ini mencapai 600.000–700.000 ton per tahun. Sementara itu, kemampuan produksi dalam negeri baru menyentuh angka 50.000 ton.

Fadjry menyebut Indonesia sebenarnya sudah memiliki varietas unggul seperti Lumbu Hijau dan Tawangmangu yang mampu menghasilkan 15–25 ton per hektare. Namun, ia menekankan bahwa kesiapan teknologi dan pemetaan lahan harus dibarengi dengan dukungan anggaran yang stabil.

"Kita punya teknologinya, kita punya varietas unggulnya, dan kita sudah memetakan lahan potensial di atas 1.000 mdpl mulai dari Sumatra hingga Sulawesi. Sekarang tinggal bagaimana kita berkolaborasi antara eksekutif dan legislatif untuk mendorong percepatan tanam secara masif," jelas Fadjry.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk memperkuat produksi dari dalam negeri agar ketahanan pangan tidak rentan terhadap pasokan luar.

“Tidak boleh lagi kita bergantung pada negara lain untuk kebutuhan dasar kita sendiri. Kita harus produksi sendiri, kita harus kuat dari dalam,” tegas Amran.

Meski potensi lahan di dataran tinggi telah dipetakan dan teknologi kultur jaringan telah disiapkan, pencapaian target swasembada bawang putih tetap bergantung pada konsistensi kebijakan dan pemurnian varietas benih di lapangan.