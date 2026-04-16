Inara Rusli Dijadwalkan Jalani Pemeriksaan Hari Ini, Sudah Sehat?

Ukuran Font Kecil Besar

Selebgram Inara Rusli kembali belum memenuhi jadwal pemeriksaan penyidik terkait kasus dugaan perzinaan yang dilaporkan Wardatina Mawa. Agenda pemeriksaan yang semula dijadwalkan pada Kamis (16/4/2026) itu kembali mengalami penundaan.

Inara, yang berstatus sebagai terlapor, disebut belum dapat hadir karena kondisi kesehatan yang menurun. Kuasa hukumnya telah menyampaikan permohonan penundaan disertai surat keterangan sakit kepada penyidik.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan, pemeriksaan terhadap Inara telah dijadwalkan ulang oleh penyidik.

"Kami sampaikan, pemeriksaan saudari IR ditunda besok hari Jumat, tanggal 17 April 2026 sekira pukul 10.00 WIB," ujar Budi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, dikutip Jumat (17/4/2026).

Budi menjelaskan, alasan kesehatan menjadi pertimbangan dalam penundaan pemeriksaan tersebut. Penyidik, kata dia, tetap menghormati kondisi pihak yang dipanggil selama disertai keterangan medis yang sah.

"Ada permohonan penundaan dengan alasan yang bersangkutan dalam kondisi tidak sehat. Ini harus kita hormati," jelasnya.

Ia menambahkan, permohonan dari kuasa hukum memiliki kedudukan yang sama dengan permintaan langsung dari pihak bersangkutan, selama dilengkapi bukti pendukung dari tenaga medis.

Meski demikian, kepolisian belum dapat memastikan waktu pasti Inara Rusli dapat kembali memenuhi panggilan pemeriksaan secara tuntas. Kondisi kesehatan yang bersifat dinamis menjadi salah satu pertimbangan.

"Kondisi kesehatan seseorang itu dinamis. Kalau dia sembuh, dokter yang menyatakan, baru bisa memenuhi panggilan penyidik," pungkas Budi.