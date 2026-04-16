Inara Rusli Tunda Lagi Pemeriksaannya di Polda Metro Jaya

Selebgram Inara Rusli lagi-lagi meminta penundaan pemeriksaan terhadap dirinya dalam kasus dugaan perzinaan, yang dilaporkan oleh istri sah Insanul Fahmi, Wardatina Mawa.

Ia dijadwalkan diperiksa pada hari ini, Kamis (16/4/2026) namun justru ditunda begitu saja.

"Ditunda besok (Jumat) jadinya," kata Kasubbid Penmas Polda Metro Jaya, Andaru Rahutomo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Sebagai informasi, Inara Rusli pertama kali dijadwalkan akan diperiksa oleh aparat kepolisian pada Rabu (8/4/2026), namun saat itu, ia menunda pemeriksaan karena beralasan sedang dalam keadaan sakit.

Lalu pemeriksaan kembali dijadwalkan ulang pada hari ini, namun lagi-lagi dia tidak menghadiri pemeriksaan kali ini dan justru kembali ditunda menjadi besok, Jumat (17/4/2026).

Insanul Diperiksa Lagi

Sementara itu, Insanul sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan.

Ia tiba di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya sekitar pukul 11.04 WIB. Kedatangannya ke Unit PPA tidak sendiri. Insanul didampingi oleh kuasa hukumnya, Veni Kisnawati.

Saat disapa awak media dan dimintai tanggapan terkait kesiapan menghadapi pemeriksaan, Insanul memilih irit bicara dan langsung menuju ruang penyidik.

"Yang terbaik aja, doain ya," kata Insanul Fahmi di gedung Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya, Jumat (10/4/2026).

Laporan Istri Sah

Di sisi lain, laporan yang diajukan Wardatina ke Unit PPA Polda Metro Jaya berkaitan dengan dugaan perselingkuhan dan perzinaan.

Laporan tersebut menyasar suaminya, Insanul Fahmi, serta seorang publik figur, Inara Rusli, yang diduga telah melakukan pernikahan siri tanpa persetujuan dari Wardatina sebagai istri sah.

Kasus ini sudah tercatat secara resmi di Polda Metro Jaya sejak 22 November 2025 dan kini telah memasuki tahap penyidikan.