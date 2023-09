Incar Pertumbuhan Positif, Bukalapak.com Pantau Investasi Menguntungkan

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) berhasil mencatatkan pertumbuhan positif pada di kuartal pertama 2022. Pertumbuhan positif ini berkat kejelian PT Bukalapak.com menempatkan investasinya, antara lain di AlloBank dan AlloFresh yang perusahaan lakukan pada tahun ini.

Investasi perseroan membuahkan hasil earning before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) mencapai Rp 14,44 triliun. Dengan begitu, kas perseroan per Maret 2022 tercatat menjadi Rp20 triliun.

Direktur BUKA Teddy Oetomo mengatakan, pihaknya akan menggunakan kas tersebut dengan hati-hati agar bisa sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. "Walaupun kami menyadari kas perusahaan cukup besar, tapi kas ini harus digunakan secara efektif dan prudent," kata dia dalam paparan publik virtual, Rabu (29/6/2022).

Dia menjelaskan, BUKA akan melakukan investasi jika hal itu menunjang bisnis perusahaan. Contohnya seperti investasi di Allo Bank yang perusahaan nilai memiliki peran penting dalam menopang para mitra dari sisi inklusi keuangan dan AlloFresh yang menunjang mitra dari penyediaan produk FMCG.

Selain itu, BUKA juga akan melihat valuasi atau nilai yang akan pihak lain tawarkan dalam investasi tersebut. Sehingga nantinya investasi itu akan menguntungkan. "Walaupun kami butuh, tetapi jika valuasinya terlalu tinggi kami tidak segan untuk mundur," jelas Teddy. [ipe]