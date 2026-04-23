INDEF: Subsidi Pertalite Salah Sasaran, Beban Fiskal Terancam Bengkak 380 Persen

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho. (Foto: Antara/Astrid Faidlatul Habibah)

Ketergantungan Indonesia pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM) kian mengkhawatirkan. Tak hanya soal ketahanan energi, beban subsidi yang terus mengucur deras kini mengancam kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengungkapkan fakta mengejutkan terkait penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite. Alih-alih menyasar masyarakat kecil, subsidi ini justru dinikmati oleh kalangan yang secara ekonomi jauh lebih mapan.

"Berdasarkan kajian INDEF tahun 2023, sekitar 63 persen dari mereka yang mengonsumsi Pertalite berasal dari rumah tangga berpendapatan menengah ke atas. Ini menjadi pertanyaan besar, bagaimana kita bisa menargetkan subsidi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan," ujar Andry dalam diskusi publik di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (23/4/2026).

Ancaman Harga Minyak Global

Andry memperingatkan bahwa situasi akan semakin pelik jika harga minyak global terus merangkak naik. Jika harga minyak menyentuh angka US$100 per barel, beban fiskal yang harus ditanggung pemerintah untuk Pertalite saja bisa menembus angka Rp140,7 triliun per tahun.

Kalkulasi INDEF menunjukkan adanya potensi lonjakan beban fiskal yang sangat ekstrem di tengah ketidakpastian geopolitik global.

"Beban fiskal Pertalite saja bisa meningkat hingga 380 persen. Ketika kondisi geopolitik global memanas, total subsidi dan kompensasi bisa melonjak 50 persen dari kondisi normal," jelasnya dengan nada serius.

Sinyal Bahaya APBN

Kondisi ini memicu kekhawatiran besar mengenai ketahanan APBN hingga akhir tahun 2026. Andry menegaskan bahwa membiarkan pola konsumsi BBM fosil yang tidak tepat sasaran ini sama saja dengan memelihara "bom waktu" bagi keuangan negara.

Sebagai jalan keluar, Andry menilai langkah pemerintah mendorong migrasi ke kendaraan listrik adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi.

"Ini tidak bisa kita biarkan. Way out-nya salah satunya yang disampaikan pemerintah adalah elektrifikasi kendaraan," tegas Andry.

Langkah elektrifikasi dianggap sebagai solusi strategis untuk memutus rantai ketergantungan impor BBM sekaligus mengamankan ruang fiskal dari gempuran harga komoditas energi dunia yang kian tak menentu.