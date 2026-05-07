Indonesia dan 12 Negara Lain Kecam Keras Serangan Israel ke Global Sumud Flotilla

Tangkapan layar video yang menunjukkan penyerangan militer Israel ke salah satu kapal armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla, 30 April 2026. (Foto: Dok. Global Sumud Flotilla)

Indonesia bersama belasan negara di dunia melontarkan kecaman keras terhadap aksi brutal militer Israel yang menyerang armada kemanusiaan Global Sumud Flotilla. Inisiatif sipil damai yang membawa misi kemanusiaan untuk warga Gaza itu dicegat secara ilegal di perairan internasional pada 30 April 2026.

Pernyataan bersama ini ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri dari 13 negara --Indonesia, Turki, Bangladesh, Brasil, Kolombia, Yordania, Libya, Malaysia, Maladewa, Mauritania, Pakistan, Afrika Selatan, dan Spanyol.

Indonesia memandang aksi penahanan aktivis dan perusakan kapal tersebut sebagai bentuk pelecehan nyata terhadap supremasi hukum internasional.

“Serangan Israel terhadap kapal-kapal tersebut serta penahanan secara tidak sah terhadap para aktivis kemanusiaan di perairan internasional merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional,” bunyi pernyataan resmi tersebut, sebagaimana diunggah akun X Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Kamis (7/5/2026).

Diplomasi Global Desak Pembebasan Aktivis

Kekhawatiran mendalam kini menyelimuti keselamatan para relawan sipil yang ditahan otoritas Israel. Para Menlu mendesak agar Israel segera melepaskan para aktivis tanpa syarat. Masyarakat internasional pun diminta tidak menutup mata dan segera memenuhi kewajiban moral mereka untuk menyeret Israel ke ranah pertanggungjawaban hukum.

Senada dengan koalisi negara-negara tersebut, PBB melalui Juru Bicara Kantor Hak Asasi Manusia, Thameen Al-Kheetan, menegaskan bahwa menunjukkan solidaritas kepada Palestina bukanlah sebuah tindak kriminal.

“Kami menyerukan diakhirinya penggunaan penahanan sewenang-wenang oleh Israel dan undang-undang terorisme yang didefinisikan secara luas dan samar. Hal itu tidak sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional,” tegas Al-Kheetan dalam keterangan resminya, Rabu (6/5/2026).

Kronologi Pencegatan di Dekat Pulau Kreta

Misi Global Sumud Flotilla sejatinya bertolak dari Barcelona pada 15 April 2026 dengan harapan mampu menembus blokade Gaza yang kian mencekik. Namun, saat berada di dekat Pulau Kreta, Yunani, pasukan Israel merangsek naik ke atas kapal.

Laporan dari para aktivis menyebutkan, militer Israel tak hanya menahan orang, tetapi juga merusak mesin dan sistem navigasi armada. Sebanyak 180 aktivis sempat ditahan dalam operasi tersebut.

Meski 178 orang telah dibebaskan, drama penyanderaan belum berakhir sepenuhnya.

Tuduhan Terorisme terhadap Relawan

Hingga saat ini, dua aktivis kemanusiaan masih mendekam di jeruji besi Israel. Mereka adalah Saif Abukeshek, warga negara ganda Spanyol-Swedia keturunan Palestina, serta Thiago Avila, warga negara Brasil.

Ironisnya, Israel menggunakan dalih 'membantu musuh di masa perang' dan tuduhan keanggotaan dalam 'organisasi teroris' untuk melegitimasi penahanan kedua relawan tersebut.

Tuduhan ini ditampik keras oleh komunitas internasional yang menilai Israel sengaja menggunakan hukum domestik yang bias untuk membungkam bantuan kemanusiaan yang masuk ke Jalur Gaza.