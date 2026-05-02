Indonesia dan Jepang tak Berkutik, Rahasia Ampuh 3 Tunggal Prancis di Thomas Cup 2026

Atlet-atlet Perancis menyambut kemenangan Toma Junior Popov pada partai ketiga perempat final Piala Thomas antara Perancis dan Jepang. Di Horsens, Denmark, Jumat (1/5/2026), Perancis menang 3-0 atas Jepang. (Foto: BWF)

Keberhasilan tim bulu tangkis putra Prancis melaju ke babak semifinal Thomas Cup 2026 menyisakan sorotan tajam pada strategi jitu yang mereka terapkan. Prancis secara konsisten memainkan formasi tiga partai tunggal secara beruntun di awal laga (match pertama hingga ketiga), sebuah taktik yang secara regulasi tak bisa diganggu gugat oleh negara lawan mana pun.

Strategi ini terbukti sangat mematikan. Tim berjuluk Les Bleus itu sukses membungkam Indonesia dengan skor 4-1 di fase grup, dan terbaru, melumat raksasa Asia, Jepang, dengan skor telak 3-0 di perempat final.

Dalam dua kemenangan krusial tersebut, tiga pemain tunggal Prancis—Christo Popov, Alex Lanier, dan Toma Junior Popov—selalu menjadi penyumbang poin penentu kemenangan.

Celah Regulasi BWF yang Dimanfaatkan Sempurna

Kunci dari taktik ini terletak pada skema bermain rangkap (turun di nomor tunggal dan ganda) yang dilakoni oleh Popov bersaudara.

Berdasarkan regulasi resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) terkait delapan opsi urutan bermain (order of play) di ajang Thomas dan Uber Cup, terdapat dua aturan baku:

Seorang pemain dilarang bermain secara beruntun dalam dua partai yang berurutan.

Jika seorang pemain bermain rangkap di dua nomor berbeda, pemain tersebut diwajibkan untuk turun di nomor tunggal terlebih dahulu, baru kemudian bermain di nomor ganda.

Dengan memasang Christo Popov sebagai tunggal pertama dan Toma Junior Popov sebagai tunggal ketiga, urutan bermain secara otomatis memaksa ketiga partai tunggal (termasuk Alex Lanier sebagai tunggal kedua) untuk dipertandingkan lebih dulu.

Imbasnya, Christo/Toma Junior yang sejatinya merupakan ganda putra pertama Prancis, posisinya harus digeser menjadi partai kelima atau partai penutup agar mereka tidak bermain beruntun setelah partai tunggal ketiga. Formasi ini sepenuhnya sah dan negara lawan tidak memiliki cara regulatif untuk membatalkan atau mengacak urutan tersebut.

Ujian Berat Lawan India di Semifinal

Pada babak semifinal, Prancis dijadwalkan menghadapi India. Menilik kesuksesan sebelumnya, Prancis diprediksi kuat akan kembali menerapkan strategi "tiga tunggal main duluan" untuk mencuri kemenangan cepat 3-0.

Satu-satunya cara bagi India untuk meredam taktik ini adalah dengan mematahkan dominasi Prancis di sektor tunggal itu sendiri. Di atas kertas, India memiliki modal yang sangat mumpuni untuk meladeni adu mekanik di sektor tunggal. Mereka memiliki kedalaman skuad tunggal putra yang mengerikan melalui kehadiran pemain top dunia seperti Lakshya Sen, Ayush Shetty, Kidambi Srikanth, dan H.S. Prannoy.