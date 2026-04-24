Indonesia dan Negara Islam Kecam Keras Provokasi Israel di Masjid Al-Aqsa

Aksi provokatif para pemukim ilegal Israel yang menerobos masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa dinilai sebagai penghinaan nyata terhadap hukum internasional. (Foto: WAFA)

Ketegangan di Yerusalem kembali memuncak. Pemerintah Indonesia, berdiri bahu-membahu dengan sejumlah negara Arab dan Islam, melontarkan kecaman keras atas berulangnya aksi pelecehan terhadap situs suci umat Islam dan Kristen di Yerusalem. Aksi provokatif para pemukim ilegal dan menteri ekstremis Israel yang menerobos masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa dinilai sebagai penghinaan nyata terhadap hukum internasional.

Kecaman kolektif ini dituangkan dalam pernyataan bersama para menteri luar negeri dari Republik Indonesia, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, Mesir, dan Turki. Pernyataan tersebut disiarkan secara resmi melalui Saudi Press Agency pada Jumat (24/4/2026).

Pelanggaran Hukum Internasional

Para diplomat senior ini menegaskan bahwa aksi provokasi di kiblat pertama umat Muslim tersebut bukan sekadar isu lokal, melainkan ancaman terhadap stabilitas global.

“Tindakan provokatif di Masjid Al-Aqsa tersebut merupakan pelanggaran besar terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional, serta merupakan provokasi terhadap umat Muslim sedunia dan pelecehan terhadap kekudusan kota suci,” demikian bunyi pernyataan bersama tersebut.

Negara-negara tersebut menyatakan penolakan mutlak terhadap segala upaya yang bertujuan menggoyahkan status quo situs suci di Yerusalem. Dalam pernyataan itu, peran monarki Yordania sebagai penjaga sah (custodian) situs suci tersebut kembali ditegaskan sebagai pilar penting yang tidak boleh diganggu gugat.

Hak Eksklusif Wakaf Islam

Secara teknis dan historis, para menteri luar negeri mengingatkan bahwa seluruh kawasan Masjid Al-Aqsa adalah tempat ibadah khusus umat Islam. Lembaga Wakaf Islam di bawah tanggung jawab Yordania memiliki hak eksklusif untuk mengelola tempat tersebut, termasuk kewenangan mengatur siapa pun yang boleh atau dilarang masuk ke kawasan tersebut.

Tak hanya soal Al-Aqsa, blok diplomatik ini juga menyoroti agresivitas Israel di wilayah Palestina lainnya. Mereka mengutuk keras pembangunan permukiman ilegal baru serta kekerasan yang terus dilakukan oleh pemukim ilegal Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat. Langkah Israel tersebut dipandang sebagai upaya sistematis untuk membunuh solusi dua negara (two-state solution).

Desakan Aksi Nyata Komunitas Internasional

Pernyataan bersama ini bukan sekadar retorika. Para Menlu menyerukan kepada dunia internasional untuk berhenti menjadi penonton dan segera mengambil langkah konkret.

“Para menteri menyerukan kembali kepada komunitas internasional untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan mengambil langkah yang jelas dan tegas demi menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut,” tulis laporan tersebut.

Dukungan terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri tetap menjadi harga mati. Para menteri menegaskan komitmen untuk mewujudkan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.

Kronologi Pelecehan Terbaru

Geger diplomatik ini dipicu oleh insiden pada Selasa (21/4/2026), di mana puluhan pemukim ekstremis Israel kembali menerobos masuk kompleks Masjid Al-Aqsa. Menurut laporan kantor berita Palestina, WAFA, aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari pasukan pendudukan Zionis.

Di dalam kawasan suci tersebut, para pemukim dilaporkan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual doa Talmud secara terang-terangan. Aksi ini dianggap sebagai tamparan bagi umat Islam karena dilakukan di tengah kawasan yang secara hukum internasional berada dalam pengelolaan Wakaf Islam.

Ketegangan di Yerusalem ini menjadi ujian terbaru bagi konsistensi hukum internasional di tengah upaya dunia mewujudkan perdamaian komprehensif di Timur Tengah.