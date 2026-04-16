Indonesia Dapat Jatah Minyak Rusia, Menteri Bahlil: Hampir Final untuk Crude

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan hasil kunjungannya ke Rusia bersama Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam laporannya, Menteri Bahlil menyampaikan tindak lanjut kerja sama energi antara Indonesia dan Rusia. Kerja sama tersebut merupakan bagian dari kesepakatan yang dicapai oleh Prabowo dan Putin, dengan fokus pada penguatan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

“Alhamdulillah, kemarin atas arahan Bapak Presiden saya sudah bertemu dengan Menteri ESDM dan utusan khusus dari Presiden Putin. Kabar yang kami terima cukup menggembirakan, bahwa kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia,” kata Menteri Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026).

Menteri Bahlil menambahkan, selain pasokan minyak mentah (crude oil), Rusia juga siap mendukung pembangunan infrastruktur energi di Indonesia guna meningkatkan cadangan energi nasional.

Langkah ini dinilai penting mengingat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara lifting minyak domestik hanya berkisar 600 ribu hingga 610 ribu barel per hari.

“Kita masih impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per hari. Di tengah kondisi global seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan minyak dari berbagai sumber,” ujarnya.

Menteri Bahlil menegaskan, pemerintah akan membuka peluang pasokan energi dari negara mana pun selama menguntungkan bagi kepentingan nasional.

“Kebutuhan crude kita setiap tahun kurang lebih sekitar 300 juta barel. Jadi, semuanya kita ambil mana yang menguntungkan untuk negara kita,” ucapnya.

Selain minyak mentah, pemerintah juga tengah menjajaki kerja sama impor LPG dari Rusia. Namun, Menteri Bahlil menyebut proses tersebut masih memerlukan pembahasan lanjutan.

“Insha Allah kita juga akan mendapat dukungan, tetapi yang ini masih butuh perjuangan dan komunikasi dua atau tiga tahap,” tuturnya.

Di sisi lain, Menteri Bahlil juga melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait penataan izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan hutan, termasuk hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar alam.

Ia mengaku telah menyelesaikan laporan tersebut sesuai tenggat waktu satu minggu yang diberikan Presiden Prabowo.

“Saya dikasih waktu satu minggu. Minggu kemarin dan minggu ini saya sudah melaporkan. Insyaallah hasilnya juga baik dan saya sudah mendapat arahan teknis untuk segera melakukan eksekusi lebih lanjut,” paparnya.

