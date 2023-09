Indonesia Hadapi China di Perempat Final Piala Thomas 2022

Berdasarkan hasil undian yang dilakukan di Bangkok, Thailand, Kamis (12/5/2022) dini hari, Indonesia dipastikan akan menghadapi China dalam babak perempat final Piala Thomas.

Sebelumnya tim Uber Indonesia juga bernasib menghadapi China berdasarkan undian yang dilakukan pada Rabu (11/5/2022) siang.

Proses pengundian untuk perempat final Piala Thomas juga dilakukan dengan mekanisme serupa seperti Piala Uber, yaitu dengan menempatkan masing-masing juara grup pada keempat pool yang tersedia.

Selanjutnya, setiap runner-up grup diundi untuk menentukan posisi pool yang akan ditempati, namun dengan memastikan bahwa tidak akan kembali bertemu dengan juara dari grup di babak penyisihan.

Tim Thomas Indonesia yang keluar sebagai juara Grup A, akan harus berjuang keras untuk mengalahkan China yang masuk sebagai runner-up Grup B.

Sementara pada pool kedua, Taiwan sebagai juara grup C, akan menghadapi Jepang yang menjadi runner-up Grup D.

Sedangkan juara Grup D, yaitu Malaysia, akan bertemu runner-up Grup C yaitu India.

Terakhir, ada Korea Selatan yang sebelumnya dikalahkan Indonesia pada partai terakhir babak penyisihan, kini berstatus sebagai runner-up Grup A dan akan bertemu Denmark sebagai juara Grup B.

Tuan rumah Thailand, yang berada di Grup A, tersingkir dari peta persaingan setelah hanya mengantongi satu kemenangan dan dua kali kalah. Kemenangan tunggal mereka catatkan atas Singapura, yang juga harus pulang lebih dulu karena tidak mengantongi satu pun kemenangan di fase penyisihan.

Berikut hasil undian perempat final Piala Thomas 2022:1. Indonesia vs China2. Taiwan vs Jepang3. Malaysia vs India4. Denmark vs Korea Selatan.