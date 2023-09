Indonesia Jadi Negara Paling Ramai Bicarakan K-pop di Twitter

#KpopTwitter kembali memecahkan rekor percakapan dengan meningkatnya jumlah Tweet global dari 6,7 miliar di 2020 menjadi 7,8 miliar di 2021. Peningkatan percakapan sebesar 16 persen secara global ini menggambarkan semakin beragam dan ramainya percakapan tentang K-pop di Twitter di tahun 2021.

2021 adalah tahun yang berkesan bagi jajaran artis pendatang baru, seperti ENHYPEN (@ENHYPEN), Stray Kids (@Stray_Kids), aespa (@aespa_official), dan ITZY (@ITZYofficial), yang telah menjalin interaksi kuat dengan para penggemar mereka di Twitter.

Selain itu, percakapan juga berkembang seiring dengan semakin populernya hiburan Korea Selatan selain musik.

Twitter melakukan analisis mendalam terhadap percakapan seputar K-pop dan menemukan 20 negara yang paling banyak membicarakan K-pop; 20 negara dengan penggemar K-pop terbanyak; serta artis K-pop yang paling dibicarakan di dunia dan di Indonesia.

Dengan banyaknya penggemar yang aktif, Indonesia berada di peringkat pertama dalam daftar negara dengan jumlah Tweet tentang K-pop terbanyak selama dua tahun berturut-turut. Sementara Filipina, Korea Selatan, Thailand, Amerika Serikat, Meksiko, Malaysia, Brasil, India, dan Jepang masuk dalam daftar 10 besar.

Meski daftar negara dengan jumlah penggemar K-pop terbanyak (dianalisis berdasarkan unique authors atau audiens unik) menyerupai daftar negara dengan jumlah Tweet terbanyak; di mana Indonesia menduduki posisi pertama dan diikuti oleh Jepang dan Filipina, negara-negara seperti Peru, Kolombia, Singapura, dan Ekuador masuk dalam 20 besar tahun ini.

Ikon pop BTS (@BTS_twt) menempati urutan pertama dalam daftar artis K-pop yang paling banyak dibicarakan secara global. Konser ‘BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA’ yang diselenggarakan secara langsung, berkontribusi terhadap lebih dari 68 juta Tweet di secara global. NCT (@NCTsmtown) kembali berada di urutan kedua untuk dua tahun terakhir ini.

Selain BLACKPINK (@BLACKPINK) dan EXO (@weareoneEXO), banyak grup pendatang baru yang juga bersinar di Twitter. Grup TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members) yang naik dua peringkat menjadi posisi ke-6 pada tahun 2021, ATEEZ (@ATEEZofficial) naik satu peringkat menjadi urutan ke-9, dan Stray Kids (@Stray_Kids) kini berada di posisi ke-10.

Tahun 2021 juga terbukti menjadi tahun yang penuh dengan terobosan bagi generasi keempat idol K-pop. ENHYPEN (@ENHYPEN_members), yang menempati posisi kelima sebagai artis K-pop pendatang baru di 2020, berhasil menduduki posisi ketiga artis yang paling banyak dibicarakan di 2021 (setelah BTS dan NCT).

Dalam satu tahun sejak debut mereka, ENHYPEN (@ENHYPEN) berhasil menyandang gelar 'million seller' setelah penjualan album studio mereka yang pertama, 'DIMENSION:DILEMMA', mampu terjual lebih dari 1 juta kopi dan menempati posisi ke-11 di chart album Billboard 200.

Jajaran idol K-pop generasi keempat lainnya, seperti aespa (@aespa_official) dan ITZY (@ITZYofficial), juga menunjukkan pencapaian besar dengan pertama kalinya masuk ke dalam daftar 20 artis K-pop yang paling banyak dibicarakan, masing-masing berada di posisi ke-14 dan ke-16.

Idol K-pop lain yang masuk dalam daftar tersebut adalah TREASURE (@treasuremembers), SEVENTEEN (@pledis_17), TWICE (@JYPETWICE), GOT7 (@GOT7Official), The Boyz (@IST_THEBOYZ), iKON (@YG_iKONIC), ASTRO (@offclASTRO), MonstaX (@OfficialMonstaX), Red Velvet (@RVsmtown), dan SHINee(@SHINee).

Percakapan tentang K-pop semakin ramai dengan adanya dukungan dari para Army di masing-masing negara, sehingga BTS (@BTS_twt) menjadi artis K-pop yang paling banyak dibicarakan di Twitter di Indonesia, diikuti oleh NCT (@NCTsmtown) dan ENHYPEN (@ENHYPEN_members) di urutan ke-2 dan ke-3.

Daftar artis K-pop yang paling banyak dibicarakan di Indonesia ini tidak berbeda jauh dengan daftar percakapan di seluruh dunia. Artis-artis K-pop pendatang baru seperti TREASURE (@treasuremembers), TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members), Stray Kids (@Stray_Kids), dan aespa (@aespa_official) juga masuk dalam daftar 10 artis K-pop pendatang baru yang paling banyak dibicarakan di Indonesia.

ENHYPEN (@ENHYPEN_members) menempati posisi pertama dalam daftar 10 artis K-pop pendatang baru yang paling banyak dibicarakan, diikuti oleh TOMORROW X TOGETHER (@TXT_members), TREASURE (@treasuremembers), aespa (@aespa_official), dan ITZY (@ITZYofficial).

Grup generasi baru seperti IVE (@IVEstarship), CRAVITY (@CRAVITYstarship), WEi (@WEi__Official), ONEUS (@official_ONEUS), dan CIX (@CIX_twt) juga masuk dalam daftar 10 artis K-pop yang paling banyak dibicarakan.

Percakapan seputar budaya Korea Selatan, selain musik, meningkat di 2021

Selain meningkatnya popularitas K-pop di seluruh dunia, percakapan di Twitter tentang berbagai hiburan dari Korea Selatan pun terus mendapatkan perhatian dari seluruh masyarakat di dunia.

Percakapan terkait drama Korea (drakor), film, webtoon, dan jenis konten hiburan lainnya terus berkembang di Twitter seluruh dunia.

Secara khusus, webtoon yang diadaptasi menjadi K-drama pun disambut hangat oleh audiens global. True Beauty, Sweet Home, dan Navillera menjadi webtoon yang paling banyak dibicarakan di Twitter.

Ketika soundtrack resmi drama melibatkan artis K-pop terkenal, drama dan webtoon tersebut mengalami kenaikan jumlah penonton - seperti lagu ‘Sweet Night’ yang dibawakan oleh V dari BST untuk drakor, Itaewon Class.

Sebagai tempat bagi fans dan idola mereka saling terhubung, Twitter juga menjadi 'rumah' bagi banyak pelaku industri hiburan Korea Selatan.

Selain rapper terkenal Youngji (@dokgodieinsaeng) dan aktris Lee SeYoung (@seyoung0703), bintang dari acara populer ‘Street Woman Fighter’, seperti Monika (@monikaaashin), Honey J (@__honey_j__), dan no:ze (@noze_world) pun membuat akun Twitter mereka pada semester ke-2 2021.

Penggemar lebih suka berinteraksi dengan artis favorit mereka melalui konten #HanyaDiTwitter

Twitter akan terus meluncurkan fitur dan program baru untuk menghadirkan beragam konten seru kepada penggemar K-culture di manapun mereka berada.

Selain memberikan dukungan kepada komunitas K-pop, Twitter juga memperluas kemampuan dan mengembangkan layanannya untuk mempromosikan berbagai konten K-culture lainnya.

Dari sesi #TwitterBlueroom untuk film dan drama termasuk sesi tanya jawab dengan para pemain dari The Book of Fish, King Maker, The Red Sleeve, dan One Ordinary Day.

Twitter juga mengadakan #FanTweets dan #BehindTheTweets untuk fans K-pop, dimulai dengan anggota BLACKPINK, ROSÉ. Kehadiran Twitter Spaces di 2021 juga membuka banyak peluang bagi para fans untuk saling terhubung dengan idola mereka dan berinteraksi secara real-time.

Apa langkah selanjutnya di 2022?

Dengan semakin banyaknya artis K-pop yang selalu terhubung dengan penggemar setia mereka di Twitter, #KpopTwitter akan terus memecahkan rekor baru setiap tahunnya.

Di luar K-pop, Twitter juga melihat semakin berkembangnya berbagai percakapan terkait konten hiburan dari Korea Selatan.

Hal ini dikarenakan fans K-pop yang tidak hanya membicarakan tentang musik favorit, pertunjukkan, konser, dan kehidupan sehari-hari mereka; tetapi juga menunjukkan ketertarikan mereka terhadap drama dan webtoon yang diiringi oleh soundtrack dari grup K-pop favorit mereka.

Seiring dengan pertumbuhan konsumsi global terhadap konten hiburan Korea Selatan, Twitter berharap dapat melihat percakapan yang lebih beragam dan menyediakan lebih banyak konten yang dapat dinikmati oleh banyak orang #HanyaDiTwitter.