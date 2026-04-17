Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Futsal! Sudah sampai Mana Prosesnya?

Ketua Umum (Ketum) Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Victor Sianipar berbicara soal peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028 mendatang.

Michael mengungkap, dalam perkembangan terbaru, pihaknya bersama PSSI sudah berkirim surat letter of intent kepada FIFA sejak tahun lalu.

Dari informasi yang diperolehnya, tercatat ada lima negara yang juga bersaing mendapatkan status tuan rumah, yakni Spanyol, Prancis, Maroko, Kuwait, dan Indonesia."Ini yang saya dengar ya, yang dari tahun lalu sudah menuliskan surat letter of intent kepada FIFA," kata Michael di GBK Arena, Jakarta, dikutip Jumat (17/4/2026).

"Kami sudah ada Zoom sebenarnya dengan FIFA bulan lalu, kita minta waktu dengan FIFA, Zoom dengan Komite Futsal-nya menanyakan kelanjutan," katanya lagi.

Namun demikian, Michael menyebut hingga saat ini belum ada progres positif dari pelaksanaan bidding yang sudah sempat berjalan."Tapi memang belum, belum ada proses setelah tahun lalu kami kirimkan surat itu, bidding-bidding-nya belum berjalan lagi gitu," tuturnya.

Dukungan Pusat

Lebih jauh, Michael berharap peluang Indonesia tetap bisa diperjuangkan, termasuk melalui jalur diplomasi di forum resmi FIFA. Apalagi Ketum PSSI Erick Thohir kata Michael akan segera terbang ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA akhir April ini.

"Karena tadi kan Pak Ketum juga sampaikan bahwa akhir bulan April ini ada Kongres FIFA di Kanada. Dan di sana saya berharap ada kesempatan, moga-moga beliau bisa menyampaikan kepada FIFA Council, kepada Presiden FIFA juga terkait dengan rencana harapan kita Indonesia bisa menjadi tuan rumah," ujarnya lagi.

Peluang Tipis

Lebih jauh, Michael menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah tetap harus dilihat secara realistis. Pasalnya, edisi terakhir Piala Dunia Futsal 2024 yang digelar di Uzbekistan membuka kemungkinan kawasan Asia kembali menjadi tuan rumah dalam dua edisi beruntun.

"Walaupun saya juga harus bicara apa adanya, realistis, terakhir kali Piala Dunia Futsal itu Uzbekistan, jadi zona Asia. Apakah mungkin yang berikutnya zona Asia lagi? Kalau kita lihat di futsal sepertinya lebih fleksibel ya," katanya.

"Kalau di sepak bola, Piala Dunia senior di sepak bola kan sulit untuk zona benua yang sama. Tapi kalau di futsal saya rasa tidak sekaku itu. Dan ini hal yang kita tentu harus bisa yakinkan FIFA," ujarnya lagi.

Lebih jauh, Michael menyebut keberhasilan penyelenggaraan dan atmosfer luar biasa di Piala Asia Futsal 2026 lalu menjadi modal penting untuk mengajukan Indonesia sebagai tuan rumah ajang dunia.

"Dan salah satu cara kita meyakinkan, kita tunjukkan dengan kemarin di Piala AFC bahwa Piala AFC main di Indonesia Arena selalu penuh, dan itu juga banyak rekor pertandingan teramai yang berhasil didatangkan di Piala AFC," kata dia.

"Jadi kalau World Cup kira-kira akan sama bahkan lebih dari itu. Dan saya yakin itu menjadi satu hal yang akan menarik bagi FIFA juga melihat antusiasme futsal di Indonesia," pungkasnya.