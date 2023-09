Indonesia Jadi Tuan Rumah V20 Summit 2022

Indonesia mendapat kehormatan jadi tuan rumah Values 20 atau V20 yang akan berlangsung pada 21-22 Oktober 2022 di Bali.

Indonesia jadi tuan rumah V20 yang merupakan komunitas global yang memberi perhatian pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nantinya nilai-nilai ini akan menjadi masukan pada Group of Twenty (G20) untuk memperkuat penyusunan kebijakan multilateral.

Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Vivi Yulaswati, mengatakan melalui V20 Summit 2022, Indonesia akan berbagi secara global tentang bagaimana masyarakat Indonesia lintas generasi memegang teguh nilai-nilai seperti gotong royong, dan keberagaman/kebinekaan.

“Dengan menjadi tuan rumah penyelenggara V20 Summit 2022, kami berharap dapat memperluas keterlibatan (engagement) dan menghadirkan contoh nyata penerapan nilai-nilai untuk transformasi Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju, dan memainkan peran penting dalam kontribusi global,” kata Vivi, dalam keterangan persnya, Rabu (2/2/2022).

Baca Juga: PBB Desak G20 Hentikan Kecanduan pada Bahan Bakar Fosil

Pada tahun 2020 lalu merupakan pertama kalinya V20 meluncur dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana nilai dapat memperkuat kebijakan publik. Tema yang V20 usung dalam Summit 2020 adalah “The Value of Values” sebagai garis depan agenda kebijakan G20.

V20 Summit 2021 yang berlangsung di Italia mengusung tema “Values in Action” yang bertujuan untuk mengkonversi krisis global saat ini yang mendesak. Hal ini menjadi peluang untuk transformasi inklusif dengan mengintegrasikan pertimbangan nilai ke dalam proses pengambilan keputusan para pembuat kebijakan.

“Tahun ini, V20 Summit 2022 mengusung tema 'Values at the Center'. Kami berharap dapat memperdalam pemahaman nilai-nilai dalam kebijakan publik dengan solusi kebijakan berbasis data dan berfokus pada manusia untuk berkontribusi mengatasi tantangan global yang harapannya sejalan dengan tema Presidensi G20 Indonesia yaitu RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER,” kata Dr Ghazi Binzagr, V20 Founding Group.

Prof. Dr. Makarim Wibisono, V20 2022 Co-Sherpa, mengatakan V20 Summit tahun ini berupaya mengembangkan rekomendasi kebijakan berdasarkan Prioritas yang ditetapkan G20 2022. Terkait dengan itu, V20 menggunakan pendekatan model Sustainability Compass dari Compass Education yaitu keseimbangan sudut pandang alam (Nature), ekonomi (Economy), kesehatan jiwa raga dan kesejahteraan (Wellbeing), dan masyarakat (Society).

"V20 Summit 2022 juga akan mengusulkan satu set nilai untuk komunitas G20, berdasarkan tema dan prioritas strategis G20 2022, deklarasi G20 5 tahun terakhir, serta pemahaman umum atas pertumbuhan kedewasaan bangsa-bangsa dalam lingkup G20,” ungkap Makarim Wibisono.

Adapun pada V20 SUmmit 2022 ini mempercayakan Nenilai sebagai penyelenggaranya. Nenilai yang merupakan gerakan yang diprakarsai dan digagas oleh Dayalima Abisatya bersama dengan BAPPENAS (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia), Indika Energy, Pantarei Communications dan Stoik Trisula.

Penunjukkan Nenilai sebagai penyelenggara didasarkan pada hasil survei yang dilakukan organisasi tersebut pada 2 Juli 2022 hingga 31 Desember 2020. Nenilai melakukan sebuah Survei Nilai Nasional kepada 50.542 responden yang berusia minimum 15 tahun, dari seluruh Indonesia.

Survei dariing ini dilakukan sebagai proses identifikasi atas nilai-nilai hidup yang dianggap penting secara individual maupun bersama secara bersama.

Baca Juga: Mendag Zulhas Harapkan Dukungan Italia untuk Kelapa Sawit dari Kebijakan EUDR

Atas hasil survei tersebut, V20 mempercayai Nenilai menjadi Komite Penyelenggara V20 Summit 2022 di Indonesia, bertempat di Bali pada 20 dan 21 Oktober 2022. Serah terima dari V20 Italia telah dilaksanakan pada 15 Oktober 2021 pada acara V20 2021 Summit di Roma.