Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Teken 10 MoU Senilai Rp392,7 Triliun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kunjungan resmi ke Jepang yang dimulai sejak Minggu (29/3/2026).

Indonesia dan Jepang telah menjalin kemitraan komprehensif selama 68 tahun di berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budaya.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Presiden Prabowo melakukan state call dengan Kaisar Jepang Naruhito serta bertemu Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Memasuki hari kedua, Senin (30/3/2026), Presiden Prabowo bersama Menko Airlangga dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadiri Forum Bisnis Indonesia–Jepang yang digelar di Imperial Hotel Tokyo.

Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menegaskan hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang telah terbangun kuat selama puluhan tahun, ditopang oleh kontribusi perusahaan Jepang di berbagai sektor di Indonesia.

“Saya hadir di sini bukan hanya untuk melanjutkan kemitraan yang sudah ada, tetapi untuk mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih cepat,” ujar Prabowo.

Forum ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai mitra strategis Jepang di kawasan, sekaligus membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih modern dan berorientasi masa depan.

Saat ini, Jepang tercatat sebagai tujuan ekspor terbesar keempat Indonesia dengan nilai mencapai US$17,61 miliar. Jepang juga menjadi salah satu investor utama dengan nilai investasi sebesar US$3,13 miliar, yang sebagian besar mengalir ke sektor industri otomotif dan alat transportasi, serta kimia dan farmasi.

Selain itu, Jepang turut berperan dalam pembangunan infrastruktur skala besar melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya di sektor transportasi, pelabuhan, energi, dan infrastruktur perkotaan.

Di hadapan pelaku usaha, Presiden Prabowo juga menilai investasi Jepang memiliki kualitas tinggi, terutama dari sisi disiplin, penguasaan teknologi, dan komitmen jangka panjang.

“Jepang membawa kualitas dalam investasi, disiplin, teknologi, dan komitmen jangka panjang. Itulah sebabnya investasi Jepang dihormati, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia dan Jepang menandatangani 10 nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan nilai total sekitar US$23,1 miliar atau setara Rp392,7 triliun.

Selain itu, pembaruan Indonesia–Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) juga tengah didorong untuk memperkuat fondasi kerja sama melalui peningkatan akses pasar, perluasan kolaborasi, serta modernisasi kerangka ekonomi bilateral.

Ke depan, kerja sama kedua negara diarahkan pada tiga sektor utama, yakni transisi energi dan pertumbuhan hijau, transformasi industri dan hilirisasi, serta penguatan rantai pasok global.

Menko Airlangga menegaskan, kesepakatan ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat kemitraan strategis kedua negara.

“Pertemuan business-to-business dan pertukaran MoU ini merupakan langkah konkret menuju kemitraan yang lebih kuat,” ujar Airlangga.

Forum ini turut dihadiri sejumlah pejabat dan pelaku usaha dari kedua negara, antara lain Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan P Roeslani, Parliamentary Vice-Minister of Economy, Trade and Industry Jepang Komori Takuo, Chairman and CEO JETRO Norihiko Ishiguro, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, serta perwakilan METI, Keidanren, dan JETRO.