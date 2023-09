Indonesia Kedatangan Lagi 871.850 Dosis Vaksin Pfizer dari AS

Sebanyak 871.850 dosis vaksin Pfizer tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis (23/9/2021) dan merupakan kiriman terakhir donasi vaksin COVID-19 dari AS untuk Indonesia.



Dalam keterangan tertulisnya, Kedutaan Besar AS di Jakarta menyatakan total donasi vaksin COVID-19 dari AS untuk Indonesia mencapai 8 juta dosis vaksin Moderna dan 4,6 juta dosis vaksin Pfizer.



“Sejak awal pandemi, pemerintah AS telah berkomitmen lebih dari US$77 juta (sekitar Rp1 triliun) untuk mendukung bantuan tanggap COVID-19 di Indonesia," kata Kedubes AS.



AS bekerja sama dengan Indonesia untuk mempercepat deteksi dan pelacakan kasus COVID-19, meningkatkan laboratorium, pengawasan penyakit, dan kapasitas respons cepat, serta memastikan lebih banyak orang tahu apa yang harus dilakukan untuk melindungi diri mereka sendiri dan orang lain.



Sejak Maret 2020, dukungan AS telah menjangkau 165 juta orang di Indonesia atau mencakup 60 persen dari populasi negara.



AS juga membantu sekitar 43.000 tenaga kesehatan garis depan dan memperkuat lebih dari 1.300 rumah sakit dan klinik di Indonesia.