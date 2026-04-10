Indonesia Kutuk Serangan Brutal Israel ke Lebanon: Pelanggaran Serius Hukum Internasional!

Indonesia mengutuk serangan udara Israel ke Beirut yang menewaskan ratusan warga sipil. Kemlu RI tuntut penghentian agresi dan peringatkan risiko keamanan global. (Foto: Dok. Kemlu RI)

Pemerintah Indonesia meradang. Melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Indonesia melontarkan kecaman keras atas serangan udara besar-besaran yang dilancarkan militer Israel ke berbagai wilayah di Lebanon, termasuk ibu kota Beirut. Serangan mematikan ini dinilai sebagai bentuk nyata pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

"Serangan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional," tegas pernyataan resmi Kemlu RI melalui platform X, dikutip Jumat (10/4/2026).

Indonesia memperingatkan bahwa aksi sepihak Israel ini bukan sekadar urusan regional, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas dunia. Serangan tersebut "berisiko memperburuk ketegangan regional yang membahayakan keamanan global," tambah Kemlu.

Tragedi Berdarah di Beirut

Laporan di lapangan menunjukkan bahwa Rabu kemarin menjadi hari kelabu bagi warga Lebanon. Gelombang serangan udara yang menghantam Beirut tercatat sebagai eskalasi terbesar sejak pecahnya konflik pada 2 Maret lalu. Akibatnya, infrastruktur sipil luluh lantak dan korban jiwa berjatuhan dalam jumlah yang mengerikan.

Data sementara mencatat sedikitnya 254 orang tewas, dengan 92 korban di antaranya ditemukan di reruntuhan bangunan di Beirut. Atas dasar kemanusiaan, Jakarta menuntut Israel segera menghentikan agresi dan kekerasan di Lebanon tanpa syarat. Perlindungan terhadap warga dan fasilitas sipil adalah mandat hukum internasional yang tidak bisa ditawar.

Dinamika Global: Trump Sebut Lebanon 'Konflik Terpisah'

Ironisnya, eskalasi berdarah ini terjadi hanya berselang satu hari setelah Amerika Serikat dan Iran mengumumkan kesepakatan gencatan senjata selama dua pekan pada Selasa lalu. Perbedaan interpretasi antara dua kekuatan besar ini tampaknya menjadi celah bagi berlanjutnya pertumpahan darah di Lebanon.

Pihak Teheran menegaskan bahwa poin penghentian serangan di Lebanon seharusnya tercakup dalam kesepakatan tersebut. Namun, Washington memiliki pandangan berbeda. Presiden AS Donald Trump justru menyebut situasi di Lebanon sebagai 'konflik yang terpisah' dan tidak masuk dalam ruang lingkup gencatan senjata AS-Iran.

Menyikapi kebuntuan diplomatik ini, Indonesia menyerukan kepada semua pihak yang bertikai—termasuk Hizbullah dan militer Israel—untuk menahan diri. Jakarta mendesak dikedepankannya dialog dan upaya deeskalasi guna menghindari langkah-langkah yang dapat memperburuk situasi di kawasan Timur Tengah.

"Hentikan kekerasan sekarang juga sebelum situasi menjadi semakin tak terkendali," tegas pernyataan tersebut.