Indonesia Masters 2023: Misi Dimulai, Tuan Rumah Terjunkan 8 Wakil di Babak 32 Besar

Perhelatan Indonesia Masters 2023 mulai berlangsung hari ini Selasa (24/1/2023). Pertandingan di hari pertama itu setidaknya akan melangsungkan partai babak kualifikasi dan babak utama atau 32 besar.

Tercatat, tuan rumah menurunkan sebanyak delapan wakil yang bakal memulai misi di babak utama Indonesia Masters 2022. Sebaliknya ada 10 wakil Tanah Air yang memulai laga dari fase kualifikasi.

Duel-duel di babak kualifikasi yang mulai dipertandingkan sekitar pukul 08.00 WIB juga tak kalah menarik. Tercatat mulai dari Tommy Sugiarto, Putri Kusuma Wardani hingga Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay bakal membuka misi tuan rumah meraih gelar di rumah sendiri.

Di sisi lain, duel perang saudara antara Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Rambitan bakal langsung tersaji di partai babak utama.

Jelas, Fajar/Rian sangat diunggulkan dalam pertandingan kali ini. Namun begitu, Pram/Yere juga tak ingin kalah pamor dari sang senior.

Tercatat, ini kali kedua pasangan Pram/Yere kembali unjuk gigi di BWF World Tour Series usai absen lama lantaran cedera yang membekap Yeremia.

Sementara itu, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo juga bakal bertanding di babak 32 besar. Bersua pasangan Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae, The Minions dibayangi hasil mengecewakan atas wakil Korea Selatan itu kala bersua di babak 16 besar Indonesia Open 2022. Kala itu, mantan ganda putra peringkat satu dunia takluk dia gim langsung 21-14, 21-12.

Berikut jadwal pertandingan wakil tuan rumah pada hari pertama Indonesia Masters 2023 yang dimulai pukul 08.00 WIB:

Kualifikasi

1. Ikhsan Leonardo Rumbay vs Sai Praneeth (India)2. Tommy Sugiarto vs Victor Svendsen (Denmark)3. Christian Adinata vs Mithun Manjunath (India)

Tunggal putri1. Putri Kusuma Wardani vs Lianne Tan (Belgia)

Ganda putra1. Muhammad Rayhan Fadillah/Rahmat Hidayat vs Rasmus Kjaer/Frederik Sogaard (Denmark)

Ganda putri1.Anisanaya Kamila/Azzahra Ramadhani vs Hu Ling Fang/Lin Xiao Min (Taiwan)2. Ridya Aulia Fatasya/Kelly Larisa vs Meilsya Puspita Sari/Rachel Allessya Rose

Ganda campuran1. Akbar Cahyono/Marsheilla Islami vs Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (China)2. Jafar Hidayatullah/Aisyah Putri Pranata vs Reddy Sumeeth/Ashwini Ponnappa (India)

Babak 32 besar

Ganda putra1. Sabar Karyaman Gutama/Mohammad Reza Isfahani vs Ruben Jille/Ties Van Der Lecq (Belanda)2. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardian vs Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan3. Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Jin Yong/Na Sung Seung (Korea Selatan)4. Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae (Korea Selatan)5. Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan vs Akira Koga/Taichi Saito (Jepang)6. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Ko Sung Hyun/Shin Baek Cheol (Korea Selatan)

Ganda putri1. Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan (China)