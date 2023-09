Indonesia Open 2022: Tuan Rumah Sisakan 4 Wakil di Perempat Final

Sebanyak empat wakil tuan rumah akan bertanding pada babak perempat final Indonesia Open 2022 yang akan berlangsung di Istora Senayan Jakarta, Jumat (17/6/2022).

Keempat wakil itu yaitu dua ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, dan tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting.

Fajar/Rian melewati babak 16 besar setelah menahan perlawanan rekan sepelatnas, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dengan tiga gim 21-10, 10-21, 21-15. Sedangkan Pramudya/Yeremia melewati babak yang sama dengan mengalahkan unggulan keempat Lee Yang/Wang Chi Lin dari Taiwan.

Namun, ganda putra peringkat satu dunia, Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon terhenti di babak 16 besar. Mereka dipaksa mengakui keunggulan ganda putra asal Korea Selatan, Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae dalam dua gim langsung.

Sementara dari sektor tunggal putra, Ginting yang mengamankan tiket perempat final setelah mengalahkan Hans-Kritian Solberg Vittinghus, tak bisa diikuti Jonatan Christie.

Unggulan ketujuh itu dihentikan Zhao Jun Peng, pebulu tangkis asal China yang menang dalam tiga gim di lapangan nomor dua Istora Senayan Jakarta.

Berikut hasil pertandingan babak 16 besar Indonesia Open 2022 , Kamis:Tunggal putraAnthony Sinisuka Ginting vs Hans-Kritian Solberg Vittinghus 21-17, 21-9Jonatan Christie vs Zhao Jun Peng 12-21, 21-18, 14-21

Ganda campuranPraveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Chen Tang Jie/Valeree Siow Walkover

Ganda putriFebriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Lee So Hee/Shin Seung Chan 23-25, 11-21Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Zhang Shu Xian/Zheng Yu 21-16, 16-21, 21-18

Ganda putraFajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri dengan tiga gim 21-10, 10-21, 21-15Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Lee Yang/Wang Chi Lin 21-16, 17-21, 21-14Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon vs Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae 14-21, 12-21.